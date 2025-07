Palmeiras e Chelsea se enfrentam pelas quartas de final do Mundial de Clubes, nesta sexta-feira (4), às 22h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos. Em entrevista pré-jogo, o ídolo da Seleção Brasileira, Cafu, cravou o placar da partida e apontou qual seria a chave da vitória.

- Não vai ser fácil, eu apostaria 2x1 para o Palmeiras. O Palmeiras é um time bem compactado, bem estruturado, bem montado. É um time que sabe onde quer chegar e sabe como chegar e o mais importante, sabe quem vai enfrentar um adversário que vem mordido, porque os últimos confrontos contra os brasileiros não foram muito felizes. Eu tenho certeza que o Abel estudou bem o adversário e que vai ser um grande jogo - defendeu.

- A chave do jogo vai ser a paciência. Isso é fundamental. Independente do que acontecer dentro de campo, o Chelsea é um time que tá acostumado com esse tipo de competição. Tá acostumado com mata-mata, principalmente o mata-mata do futebol europeu - completou Cafu.

Palmeiras com desfalques para enfrentar Chelsea no Mundial

Sem a dupla de zaga titular à disposição, o técnico Abel Ferreira optou pelas entradas de Bruno Fuchs e Micael.

Sem Piquerez, que está suspenso, a comissão técnica decidiu manter a formação tática e promoveu a entrada de Vanderlan, Cria da Academia, no time titular. Giay, por sua vez, segue como opção na lateral direita.

Estêvão começa duelo contra o Chelsea entre os 11 iniciais do Plameiras (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

Já o meio de campo tem Emiliano Martínez e Richard Ríos. Na frente, outra mudança. Mauricio não aparece entre os titulares. Em contrapartida, Allan, Estêvão e Facundo Torres, além de Vitor Roque como centroavante.

Com a ausência do zagueiro Gustavo Gómez, caberá ao goleiro Weverton a função de capitão. A escolha foi confirmada ainda na véspera do confronto diante dos ingleses, durante a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira.

Escalação do Palmeiras

Portanto, a escalação do Palmeiras para o duelo contra o Chelsea tem: Weverton, Giay, Fuchs, Micael e Vanderlan; Emi Martínez e Richard Ríos; Allan, Estêvão e Facundo Torres; Vitor Roque.