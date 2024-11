O Botafogo encara o Atlético-MG na final da Libertadores 2024, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 17h (de Brasília). Com apenas um desfalque no time titular, o Glorioso está preparado para a partida mais importante da sua história.

Adryelson vai ocupar a vaga de Bastos. Na vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, na terça-feira, o defensor angolano sentiu o músculo posterior da coxa esquerda. O jogador viajou para Buenos Aires, mas não tem chances de atuar. No treinamento, realizado na sexta-feira, ele ficou entregue à fisioterapia e sequer foi a campo.

Logo, a dupla defensiva será formada por Adryelson e Alexander Barboza. Os dois participaram do último treino alvinegro antes da decisão, no CT do Tigre.

Provável escalação ⚽

Assim, a provável escalação do Botafogo para a decisão da Libertadores é formada por John; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus.

Em ano marcado pela expectativa de ser campeão, o Botafogo disputa um dos maiores títulos da história do clube, contra o Atlético-MG. Além de buscar um título continental inédito, o Glorioso também segue na liderança rumo ao troféu do Brasileirão de 2024.

