Um título, duas classificações às oitavas de final e uma zona de rebaixamento. O balanço não é tão ruim quanto um Z4 no Campeonato Brasileiro pode demonstrar. Afinal, o Internacional tem 60% de aproveitamento na temporada. O Lance! detalha os números alvirrubros nos cinco primeiros meses de 2025, e eles não são tão ruins quanto o torcedor pode achar que são.

Como o técnico Roger Machado comentou na coletiva após a derrota por 2 a 0 para o Atlético–MG, o Colorado tem condições e sair da situação em que está.

Metas atingidas

Das quatro metas estabelecidas no começo do ano pela comissão técnica, três foram plenamente alcançadas. Uma, com louvor. É o caso da retomada da hegemonia estadual. Há sete Gauchões o Inter não levantava a taça. Neste ano, além de interromper a sequência do coirmão, o título colorado ainda foi conquistado de forma invicta.

Os outros dois tiveram uma certa dramaticidade. Na Copa do Brasil, o Colorado sofreu para vencer a partida de ida contra o Maracanã–CE. Na volta, apesar de perder três pênaltis, goleou por 3 a 0 e garantiu as oitavas no torneio.

Já o grupo da morte da Libertadores foi isso mesmo. Os dois classificados foram decididos na última rodada, e o Alvirrubro garantiu a liderança da chave com uma vitória por virada sobre o Bahia, após perder uma, empatar duas e vencer três jogos.

Longe do quarto objetivo

O quarto objetivo era chegar à parada para o Mundial de Clubes Fifa próximo aos líderes do Brasileirão. A realidade não podia ser mais distante. O Inter terminou a 12ª rodada em 17º, com 11 pontos, duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas, 12 gols pró e 18 contra.

Nas quatro competições do, o Alvirrubro soma 32 partidas, 16 vitórias, dez empates e seis derrotas, com aproveitamento e 60%. Marcou 52 gols, e tomou 32.

Números do Inter na temporada até aqui

32 jogos 16 vitórias 10 empates 6 derrotas 60% aproveitamento 52 gols pró 32 gols contra

Dados por jogador

Quem mais jogou

Anthoni – 32

32 Braian Aguirre – 31

31 Vitão – 27

27 Ronaldo – 27

27 Bruno Henrique – 26

Gols

Alan Patrick – 11

11 Valencia – 7

7 Vitinho – 6

6 Rafael Borré – 5

5 Victor Gabriel – 3

3 Bruno Henrique – 2

2 Fernando – 2

2 Bernabei – 2

2 Carbonero – 2

2 Aguirre – 2

2 Ricardo Mathias – 2

2 Gustavo Prado – 2

2 Thiago Maia – 1

1 Rogel – 1

1 Wanderson – 1

1 Óscar Romero – 1

1 Wesley – 1

Contra – 1

Assistências

Alan Patrick – 11

11 Bernabei – 4

4 Aguirre – 4

4 Rafael Borré – 2

2 Óscar Romero – 2

2 Wesley – 3

3 Bruno Henrique – 2

2 Valencia – 1

1 Victor Gabriel – 1

1 Wanderson – 1

1 Pablo – 1

1 Vitão – 1

1 Thiago Maia – 1