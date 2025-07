Mundial paga mais que Libertadores e Copa do Brasil somadas; veja comparação

A disputa pelo título do Mundial de Clubes não é só esportiva. Com cotas generosas e bônus milionários, o torneio promovido pela Fifa distribui a maior premiação do calendário do futebol para clubes brasileiros - superando com folga o que é pago na Libertadores e na Copa do Brasil.

Para se ter uma ideia, um brasileiro campeão invicto do Mundial pode faturar até US$ 102,8 milhões (R$ 558 milhões). O valor é quase o dobro da premiação máxima da Libertadores 2025 (US$ 34,2 milhões – R$ 185 milhões) e mais de três vezes o que paga a Copa do Brasil 2025 (R$ 101,2 milhões).

📊 Como funciona a premiação?

Os três torneios têm modelos diferentes de pagamento:

🏆 Mundial de Clubes e Libertadores têm formatos semelhantes (fase de grupos + mata-mata) e premiação por desempenho , com bônus por vitórias, empates e classificações. A diferença é que, no Mundial, a cota de participação varia por continente , enquanto na Libertadores é fixa para todos os clubes.

têm formatos semelhantes (fase de grupos + mata-mata) e , com bônus por vitórias, empates e classificações. A diferença é que, no Mundial, a , enquanto na Libertadores é fixa para todos os clubes. 🇧🇷 Copa do Brasil é totalmente mata-mata e adota valores fixos por fase. Apenas nas duas primeiras etapas há variação, de acordo com a divisão do clube (Série A, B, C ou D).

💰 Tabela comparativa de premiação

Fase Mundial de Clubes Libertadores Copa do Brasil Participação R$ 82,6 mi R$ 16,3 mi R$ 1,54 mi Vitórias na 1ª fase R$ 32,6 mi R$ 10,8 mi — Oitavas de final R$ 40,7 mi R$ 6,8 mi R$ 3,64 mi Quartas de final R$ 71,3 mi R$ 9,2 mi R$ 4,74 mi Semifinal R$ 114,0 mi R$ 12,5 mi R$ 9,92 mi Vice-campeão R$ 163,0 mi R$ 38 mi R$ 33,1 mi Campeão R$ 217,2 mi R$ 130,3 mi R$ 77,2 mi TOTAL (campeão) R$ 558 mi R$ 185 mi R$ 101,2 mi

💬 Conclusão

O Mundial de Clubes da Fifa 2025 deixa claro que, em termos de retorno financeiro, não há competição. A premiação generosa é reflexo do interesse comercial global e da participação das principais marcas parceiras da Fifa. Para os clubes sul-americanos, a conquista do torneio pode significar um ano inteiro de orçamento extra.

