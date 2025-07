Vidente faz previsão para Fluminense x Al-Hilal pelo Mundial de Clubes

O vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", publicou uma previsão sobre a partida entre Fluminense e Al-Hilal, válida pelas quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA. O confronto acontece nesta sexta-feira (4), às 16h (horário de Brasília), em Orlando, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a leitura com cartas de tarô, Luiz Filho analisou as energias dos dois clubes e projetou um duelo equilibrado, com chances de prorrogação. No entanto, destacou que o Fluminense apresenta "maiores possibilidades de classificação", principalmente em razão da “doação” e da “entrega” emocional que identificou nas cartas referentes ao time brasileiro.

Entre os principais arcanos tirados para o Fluminense, estão o Diabo e o 3 de Paus. Segundo o vidente, essas cartas representam intensidade, estratégia e planejamento.

continua após a publicidade

- É uma carta de ação. O Fluminense vem com garra e com um plano firme para o adversário - afirmou.

Já para o Al-Hilal, apareceram cartas como a da Força e a Rainha de Copas. De acordo com Luiz Filho, essas cartas indicam resiliência e leitura de jogo por parte da equipe saudita, mas também apontam momentos de instabilidade, especialmente com a aparição da carta da Lua.

- Ela fala sobre dúvidas e necessidade de ressignificar o jogo - disse.

Ao final da leitura, o vidente reforçou que a previsão representa apenas tendências energéticas e que o resultado depende da atuação das equipes em campo. “As cartas mostram possibilidades. Quem vence é o time”, concluiu.

continua após a publicidade

➡️ ‘Queria ver um gringo fazer o que faço no Fluminense’, diz Renato Gaúcho

Tudo sobre o jogo entre Fluminense e Al-Hilal pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Al-Hilal

Quartas de final — Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Sexta-feira, 04 de julho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, DAZN e CazéTV

🟨 Arbitragem: Danny Makkelie (árbitro); Hessel Steegstra e Jan de Vries (assistentes);

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪🟢🔴 Fluminense (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Juan Freytes; Samuel Xavier, Nonato, Facundo Bernal, Martinelli e Gabriel Fuentes; Jhon Arias e Germán Cano (Everaldo).

🔵🔵 Al-Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)

Yassine Bono; João Cancelo, Al-Harbi, Koulibaly e Renan Lodi; Nasser Al-Dawsari, Rúben Neves e Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo e Mohamed Kanno.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional