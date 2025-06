Time argentino zoa o Chelsea em derrota para o Flamengo no Mundial

O Central Córdoba, da Argentina, provocou o Chelsea após a vitória do Flamengo por 3 a 1, de virada, pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. Neste ano, a modesta equipe bateu o Fla pela Libertadores, no Maracanã.

- Não é para todos - destacou no X, antigo Twitter.

O confronto aconteceu em 9 de abril de 2025 pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores. O time argentino marcou os gols ainda no primeiro tempo, com Heredia e Florentín. O Rubro-Negro, que não perdia com Filipe Luís desde outubro do ano passado, descontou com De La Cruz, de falta.

Com a vitória, o Central Córdoba garantiu o primeiro e único resultado positivo de um argentino contra o Flamengo no Maraca. Em 10 jogos, foram sete vitórias, dois empates e uma derrota.

Apesar do triunfo histórico, que também teve um empate com o Fla em 1 a 1, em casa, os Ferroviários não se classificaram para as oitavas de final. O Central ficou na terceira posição, com 11 pontos, a mesma de LDU e Flamengo, mas atrás pelos critérios de desempate.

Fundado em 1919, o clube ficou na segunda divisão do país por 48 anos - conseguiu o acesso em 2019 e ganhou a Copa Argentina em 2024, em cima do Vélez Sarsfield.

Filipe Luís comenta vitória do Flamengo

O técnico Filipe Luís, inclusive, comentou sobre o futebol ter surpresas após vencer o Chelsea, especialmente na competitividade entre sul-americanos e europeus neste Mundial. O comandante citou o próprio Central Córdoba na resposta como justificativa.

- Acredito que existe uma elite no futebol, oito ou 10 times do mundo fazem parte dela. Eles são muito superiores. Tirando essa elite, acho que os brasileiros estão no mesmo nível desse segundo escalão. Pela forma de competir, se adaptar, jogar em todos os tipos de gramado, altitude, climas adversos. Isso gerou uma competitividade que não nos coloca para baixo contra nenhum clube no mundo. Evidentemente que o elenco dessa elite é melhor. Dentro do campo, qualquer um pode ganhar. O maior exemplo é que hoje ganhamos do Chelsea, mas o Central Córdoba ganhou da gente em casa, quase perdemos para o Táchira. Nunca é fácil, o futebol é assim e por isso é tão lindo - avaliou.

O reinado da América Latina no Mundial de Clubes chegou ao fim na noite de sexta-feira (20). O triunfo do Bayern de Munique diante do Boca Juniors quebrou a hegemonia dos times latinos contra os clubes europeus: foram 9 partidas de invencibilidade.

Neste sábado (21), mais dois testes para os times da América do Sul. O Fluminense confronta o Ulsan às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Iorque. Além disso, o River Plate pode garantir a classificação antecipada para o mata-mata contra o Monterrey, do México, às 22h, no estádio Rose Bowl, em Los Angeles.

Já o Flamengo volta a campo na terça-feira (24), às 22h (de Brasília), diante do eliminado Los Angeles FC. O Mengo já está classificado como líder do Grupo D.