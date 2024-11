Eduardo Paes promove ‘decreto’ antes da final da Libertadores; confira

Mesmo sendo torcedor do Vasco, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro declarou torcida ao Botafogo para a final da Libertadores, na última sexta-feira (29), através de uma publicação nas redes sociais. O Glorioso decide o título do torneio continental contra o Atlético-MG, neste sábado (30), no Estádio Mas Monumental, em Buenos Aires, na Argentina.

Para a ocasião especial, Eduardo Paes "decretou" que todos os cariocas deveriam torcer para o clube alvinegro na finalíssima. A ação se estenderia para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Botafogo disputa ponto a ponto o título nacional contra o Palmeiras.

- Cariocas, está decretado que dê hoje até o título do Brasileirão, passando pela Libertadores amanhã, somos todos Botafogo! Revogam-se as disposições em contrário! Bora Fogão! - publicou o prefeito.

Libertadores e Brasileiro

A equipe do técnico Artur Jorge precisa apenas de si para levantar a taça do Campeonato Brasileiro. Ainda faltam duas rodadas para o fim da disputa pelo título e o Botafogo enfrenta respectivamente o Internacional e o São Paulo, nos dias quatro e oito de dezembro.

Um possível título da Libertadores neste sábado (30), poderá servir como combustível final para o Alvinegro concretizar a conquistas de duas taças importantes na temporada de 2024. A decisão Sul-Americana acontece a partir das 17h, no Estádio Mas Monumental, em Buenos Aires, na Argentina.

