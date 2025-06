Alejandro Domínguez é reeleito presidente da Conmebol

Alejandro Domínguez foi reeleito presidente da Conmebol e vai para seu quarto e último mandato à frente da entidade sul-americana. O pleito foi realizado nesta quinta-feira (12), em Luque, no Paraguai, no 81º congresso extraordinário.

continua após a publicidade

A eleição estava prevista apenas para 2026, mas foi antecipada em um ano. Alejandro Domínguez foi candidato único à presidência da Conmebol e eleito por unanimidade pelos mandatários das confederações. Samir Xaud, novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), marcou presença na reunião.

- Renovo meu compromisso com você. Me sinto animado e motivado para seguir adiante com este trabalho que começamos há um tempo, visando o futuro com muito otimismo, mais alegria e muito mais paixão, porque o que está por vir é ainda melhor - disse o presidente.

continua após a publicidade

Em seu último mandato, Domínguez terá grandes eventos: a Copa do Mundo feminina de 2027, no Brasil, e três jogos inaugurais da Copa de 2030, a começar pelo Uruguai, e passando por Argentina e Paraguai uma semana antes da abertura oficial. A competição terá como sedes oficiais Espanha, Portugal e Marrocos

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Domínguez comanda a Conmebol desde 2016, após o desmanche da antiga cúpula. Os três presidentes anteriores, Juan Angal Napout, Eugenio Figueredo e Niocolas Leoz, foram presos por suposto envolvimento em grande caso de corrupção investigado pelo FBI.

Em março deste ano, durante sorteio da Libertadores, Alejandro Domínguez foi alvo de críticas após dizer que a competição sem clubes brasileiros "seria como Tarzan sem a Chita".