Canal de Galvão Bueno transmite Corinthians x Boca Juniors Legends

No sábado (5), Corinthians e Boca Juniors se reencontram em um amistoso entre ex-jogadores, com transmissão ao vivo da N Sports, canal que tem Galvão Bueno como sócio, a partir das 15h (de Brasília). A partida, que acontece na Arena Mercado Livre (antigo Pacaembu), marca os 13 anos da final da Libertadores de 2012, vencida pelo time brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Pelo lado corintiano, nomes como Alessandro, Fábio Santos, Paulinho, Danilo, Leandro Castán, Paulo André, Jorge Henrique, Emerson Sheik e o goleiro Júlio César estão confirmados. Tite, técnico daquela conquista, será convidado de honra. O Boca Juniors também terá jogadores que marcaram época, como Schiavi, Abbondanzieri e Pablo Mouche.

A transmissão contará com narração de Chico Pedrotti, comentários de Rodrigo Vessoni, do portal “Meu Timão”, e participação de André Santos, que estava nas arquibancadas da decisão de 2012. Fernanda Arantes e Alfinete estarão no gramado com entrevistas e informações de bastidores. O narrador Cléber Machado, que transmitiu a final pela TV Globo, fará uma participação especial.

continua após a publicidade

➡️ Globo estreia novo programa de humor com pegadinha envolvendo Denílson

O pré-jogo terá uma hora de duração com entrevistas e conteúdo exclusivo. Após a partida, haverá um pós-jogo com reações, análises e cobertura estendida. A N Sports também prepara conteúdo nas redes sociais, incluindo bastidores, dinâmicas com torcedores e produção de vídeos extras.

➡️ Globo fecha com ex-Flamengo e Palmeiras para atuar como comentarista

O encontro entre os dois times é tratado como uma celebração simbólica da conquista corintiana, ainda a única da história do clube na Libertadores. O evento também marca a reabertura da Arena Mercado Livre, antigo Pacaembu, como palco de eventos esportivos.

continua após a publicidade