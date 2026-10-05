A Conmebol definiu os uniformes de Fluminense e Palmeiras para os dois jogos da semifinal da Libertadores, que ocorrem nos dias 14 e 21 de outubro. A primeira partida será no Maracanã e o duelo final no Allianz Parque.

A decisão dos uniformes é feita pela Direção de Competições e Operações da Conmebol e comunicada aos clubes com dez dias de antecedência, seguindo os modelos pré-estabelecidos pelos times no sistema da competição.

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No primeiro confronto, o Fluminense irá jogar com o uniforme principal, com a camisa tricolor e calção e meião brancos. Por outro lado, o Palmeiras irá utilizar o segundo uniforme, com camisa branca e calção e meião verdes.

Uniformes definidos entre Fluminense e Palmeiras, jogo de ida da semifinal da Libertadores - (Foto: divulgação / Conmebol)

Porém, na volta, é o Verdão que inicia com o primeiro uniforme, com camisa verde, shorts branco e meião verde. Já o Tricolor Carioca jogará com o uniforme reserva, com camisa branca, shorts vinho e meião branco.

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Uniformes definidos entre Fluminense e Palmeiras, jogo de volta - (Foto: divulgação / Conmebol)

Fluminense divulga preços e datas de venda de ingressos

O Fluminense divulgou nesta sexta-feira (2) informações sobre a venda de ingressos para o confronto contra o Palmeiras, pela ida da semifinal da Libertadores. A partida será disputada no dia 14 de outubro, às 21h30, no Maracanã. Os check-ins começam na próxima segunda-feira (5), às 14h, para as primeiras categorias de sócios, e a comercialização para o público geral será aberta no dia 9.

Os ingressos para Fluminense x Palmeiras custam entre R$ 100 e R$ 650, considerando os valores inteiros. O setor Leste Superior terá as entradas mais baratas, enquanto o Oeste será o mais caro entre as arquibancadas convencionais, com ingressos a R$ 350. O clube também confirmou desconto de 60% para convidados contratados dos sócios.