O Flamengo foi punido pela Conmebol nesta segunda-feira (9) com quatro multas que somam US$ 36 mil por infrações na partida contra o Estudiantes, disputada em 22 de outubro, no Maracanã, pela volta da semifinal da Libertadores. Entre os motivos está o uso da frase "proibir não é proteger" no uniforme rubro-negro.

➡️Samuel Lino seria o escolhido de Ancelotti para representar o Flamengo na Seleção

A mensagem rendeu uma multa de US$ 8 mil, com base no artigo 5.8.3 do Manual de Clubes da competição, que trata da exibição de mensagens. A maior penalidade financeira, de US$ 15 mil, foi aplicada pelo uso de pirotecnia. O Flamengo também terá de pagar US$ 5 mil pelo lançamento de objetos em direção ao campo.

continua após a publicidade

A quarta multa, de US$ 8 mil, corresponde ao descumprimento do artigo 7.3.4.1 do Manual de Clubes, referente às entrevistas pós-jogo.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Flamengo também recebe advertência

Além das sanções financeiras, o clube recebeu uma advertência por infração às regras de utilização de coletes, previstas no artigo 5.4.2 do Manual de Clubes. Esse item não acrescenta valor à multa total.

➡️Flamengo x Athletico: veja preços dos ingressos para jogo decisivo no Brasileirão

Os US$ 36 mil serão descontados automaticamente dos valores que o Flamengo tem a receber da Conmebol por direitos de televisão ou patrocínio. A decisão foi assinada por Cristóbal Valdés, membro da Comissão Disciplinar.

continua após a publicidade

A entidade ainda advertiu o Rubro-Negro de que novas infrações de natureza igual ou semelhante poderão resultar na aplicação das regras de reincidência.

O Flamengo foi eliminado após empatar por 0 a 0 com o Estudiantes nos dois jogos da semifinal e perder por 3 a 2 nos pênaltis, no Maracanã. A equipe de Leonardo Jardim jogou com um atleta a mais desde o início do segundo tempo da volta, mas não conseguiu transformar a vantagem numérica em gol.

continua após a publicidade

Nas cobranças, Muslera defendeu as tentativas de Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique e garantiu a classificação dos argentinos. O resultado encerrou a busca rubro-negra pelo pentacampeonato e colocou o Estudiantes na decisão contra o Palmeiras.