As torcidas de Palmeiras e Estudiantes esgotaram, nesta sexta-feira (6), os ingressos destinados aos setores exclusivos dos clubes para a final da Copa Libertadores, no dia 28 de novembro, às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Com o fim das entradas da Categoria 3, a Conmebol anunciou uma nova carga de ingressos de Categoria 2 para os setores mistos.

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A venda dos ingressos para este setor misto, que fica em uma das laterais do campo, começará na próxima quarta-feira (11), em horário a ser confirmado. As entradas custam US$ 250 (cerca de R$ 1.376, na cotação atual).

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Palmeiras e Estudiantes tiveram direito a 12.750 ingressos exclusivos para as suas torcidas. Inicialmente, foram destinadas 12 mil entradas, mas a Conmebol aumentou esta carga em um segundo momento. Os ingressos destes setores, agora esgotados, custavam US$ 95 (R$ 522, na cotação atual).

A torcida do Palmeiras ficará na Tribuna Colombes do Centenário, do lado esquerdo das cabines de transmissão, enquanto os torcedores do Estudiantes ficarão na Tribuna Ámsterdam, do lado oposto.

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Esta será a segunda final de Libertadores consecutiva do Palmeiras, que busca o quarto título continental depois das conquistas de 1999, 2020 e 2021. Na última temporada, o Verdão perdeu a final para o Flamengo, em Lima. O Estudiantes, por sua vez, tenta levantar a taça pela quinta vez. O clube argentino foi campeão em 1968, 1969, 1970 e 2009.

O Estádio Centenário receberá a segunda final única da Libertadores. Em 2021, o próprio Palmeiras conquistou o título no local ao derrotar o Flamengo por 2 a 1, na prorrogação, com o gol decisivo marcado por Deyverson.

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