A Conmebol disponibilizará, a partir das 17h desta quarta-feira (11), um novo lote de ingressos para a final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes, no dia 28 de novembro, às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevideu, no Uruguai. As entradas são da Categoria 2, destinadas ao público geral e localizadas nas laterais do campo, em setores de torcida mista.

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Cada bilhete custa US$ 250, aproximadamente R$ 1.390, e a compra será feita pela plataforma oficial de vendas da competição, a Eleven Tickets. O pagamento poderá ser realizado por cartão de crédito ou Pix.

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O novo lote representa uma oportunidade para os torcedores que não conseguiram garantir presença na final. Os ingressos da Categoria 3, reservados aos setores exclusivos das torcidas de Palmeiras e Estudiantes, já estão esgotados. Essa carga teve prioridade para sócios dos clubes finalistas e custou US$ 95 por entrada.

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No dia da decisão, o acesso ao estádio será feito exclusivamente por meio de ingresso digital, com QR Code. O e-ticket ficará disponível no aplicativo oficial do evento três dias antes da partida.

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As vendas tiveram início em 6 de novembro, com acesso prioritário para os sócios Avanti. Os ingressos da Categoria 3, destinados aos setores exclusivos de Palmeiras e Estudiantes, já foram totalmente comercializados. Cada torcida recebeu inicialmente 12 mil entradas, número que foi ampliado posteriormente para 12.750.

