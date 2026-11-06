O São Paulo pode ter um motivo inusitado para torcer pelo Palmeiras na final da Libertadores: o título do rival pode abrir caminho para o Tricolor voltar à principal competição continental em 2027. Em meio a uma reta final complicada no Campeonato Brasileiro, a equipe de Dorival Jr. ainda depende de uma combinação de resultados para ampliar suas chances de classificação — e uma conquista palmeirense pode contribuir para a redistribuição das vagas.

➡️ São Paulo perde dois atacantes e um defensor para duelo contra o Fluminense

O cenário atual é desafiador. De acordo com as probabilidades do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o São Paulo tem apenas 0,034% de chance de conquistar uma vaga na Libertadores pelo G-5 do Brasileirão, considerando a tabela desta rodada. A possibilidade de ampliação do número de classificados, portanto, pode representar uma esperança extra para o Tricolor.

continua após a publicidade

Como o Palmeiras pode ajudar o São Paulo?

O futebol brasileiro tem, inicialmente, sete vagas para a Libertadores, sendo cinco diretas e duas na fase preliminar. Os quatro primeiros do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil vão direto à fase de grupos. O quinto colocado do Brasileiro e o vice-campeão da Copa do Brasil disputam os playoffs de classificação. Ou seja, os resultados da atual edição da Libertadores e da própria Copa do Brasil podem fazer com que mais equipes se classifiquem pelo campeonato nacional.

O Palmeiras está na final da Libertadores contra o Estudiantes, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu. Como o Verdão ainda está na briga pelo título da Copa do Brasil (está na semifinal, contra o Vasco, e venceu o jogo de ida por 1 a 0) e está dentro da zona de classificação do Brasileirão, uma conquista continental pode fazer com que uma vaga seja repassada à tabela do campeonato nacional.

continua após a publicidade

Nesse cenário, o G-5 pode se transformar em G-6, ampliando o número de clubes classificados pelo Brasileirão. Para o São Paulo, atualmente 10° colocado com 44 pontos e que está fora da zona de acesso, a mudança poderia significar uma possibilidade a mais na disputa por uma vaga.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo depende de outros resultados

A situação pode ficar ainda mais favorável dependendo dos resultados de outras competições. O Atlético-MG, por exemplo, disputa a final da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors e também está envolvido na Copa do Brasil. Caso conquiste o título continental e cumpra os critérios de classificação, novas vagas podem ser repassadas ao Brasileirão.

continua após a publicidade

Os títulos dos torneios continentais dão vaga na Libertadores do ano que vem via Conmebol. Dessa forma, os clubes campeões não ocupam as vagas destinadas ao seu país, mas da entidade que comanda o futebol sul-americano.

A combinação mais favorável ao São Paulo envolve títulos de Palmeiras e Atlético-MG nas competições continentais, além de uma final da Copa do Brasil entre os dois clubes. Como ambos já teriam vaga na Libertadores por outros torneios, as vagas destinadas aos finalistas da Copa do Brasil seriam repassadas ao campeonato nacional. Nesse cenário, o Brasileirão poderia chegar a nove representantes na Libertadores de 2027.

continua após a publicidade

Mesmo com a possibilidade de ampliação, o São Paulo precisa fazer sua parte na reta final do campeonato. A eventual abertura de vagas não garante a classificação tricolor, mas pode mudar o cenário da disputa e dar ao time mais caminhos para alcançar o objetivo. Restam quatro rodadas, e o Tricolor ainda pode manter o sonho vivo.

➡️ São Paulo quita parte dos direitos de imagem atrasados