No seu último jogo antes da final da Copa Libertadores contra o Palmeiras, o Estudiantes levantou uma taça. Nesta quinta-feira (12), o rival do Verdão fez 3 a 2, com drama no fim do tempo regulamentar e gol na prorrogação, sobre o Indepediente Rivadavia, em Córdoba, e conquistou o título da Supercopa Argentina.

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O Estudiantes contou com boa atuação do seu atacante Guido Carrillo para ficar com o título. O centroavante abriu o placar aos nove minutos do segundo tempo, de cabeça, após escanteio cobrado por Burgos. Depois, aos 22', Carrillo recebeu na frente e, ao tentar um drible, viu Iván Villalba errar o corte e marcar contra.

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O título do Estudiantes parecia próximo do título, mas o Independiente Rivadavia reagiu no fim. Florentín fez um golaço aos 43 minutos. E, aos 50', veio a redenção de Villalba, que havia marcado contra. Dessa vez, ele finalizou para o gol certo e empatou a partida, levando o jogo para a prorrogação.

Logo aos 6' da prorrogação, Baltasar Rodríguez cruzou uma falta de longe e Lucas Alario, de cabeça, fez o terceiro gol do Estudiantes na partida. No fim do tempo adicional, Muslera ainda salvou o finalista da Libertadores fazendo uma defesaça em finalização de Sartori e garantindo o título do Estudiantes.

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O Estudiantes disputou a Supercopa Argentina por ter conquistado o Trofeo de Campeones de 2025, competição disputada entre os vencedores do Apertura e do Clausura. Já o Independiente Rivadavia decidiu a Supercopa por ter conquistado a Copa Argentina, também no último ano.

Foco na Libertadores

Como não avançou para o mata-mata do Clausura, o torneiro do segundo semestre do Campeonato Argentino, o Estudiantes não tem mais jogos para disputar no país neste fim de 2026. Assim, o clube argentino está focado apenas na final da Copa Libertadores, contra o Palmeiras, no dia 28 de novembro, no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

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