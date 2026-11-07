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Chances no Brasileirão: Fluminense e Cruzeiro próximos da vaga na Libertadores; Flamengo amplia vantagem pela taça

Na disputa pelo título, Rubro-Negro se distancia do Palmeiras; na corrida continental, Tricolor Carioca e Raposa se consolidam; veja números

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
07/11/2026 10:44
Atualizado há 1 minutos
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Bola do Brasileirão da edição de 2026
Bola do Brasileirão da edição de 2026

O Campeonato Brasileiro concluiu a 34ª rodada nesta sexta-feira (6). Faltando apenas quatro partidas para o encerramento do torneio, Flamengo e Palmeiras seguem na briga pela taça, enquanto Fluminense e Cruzeiro encaminham a classificação para a Copa Libertadores de 2027.

De acordo com levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ainda há matematicamente nove equipes disputando vagas no torneio continental, com duas já 100% garantidas. Por outro lado, a disputa pelo título nacional está restrita a dois clubes.

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Fluminense e Cruzeiro consolidam vaga na Libertadores

Na corrida pela Libertadores, Fluminense e Cruzeiro superaram a marca de 90% de probabilidade de classificação. O Tricolor Carioca fechou a rodada ao vencer o Vitória fora de casa por 3 a 0, nesta sexta-feira (6). Com o resultado positivo, a equipe comandada por Marcão chegou aos 57 pontos, ocupando a quarta colocação da Série A, e atingiu 94,5% de chances de disputar a competição continental.

O Cruzeiro também somou três pontos ao bater o Bahia por 3 a 2, alcançando os 60 pontos e abrindo seis de vantagem sobre o Athletico-PR, quinto colocado e último time dentro da faixa atual de classificação. Com o triunfo, a Raposa chegou a 99,88% de probabilidade de confirmar presença no torneio de 2027.

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Além das duas equipes muito próximas da vaga, Palmeiras e Flamengo já estão matematicamente assegurados na competição continental. Outros sete clubes ainda mantêm chances matemáticas: Athletico-PR (54%), Bahia (39,1%), Atlético-MG (10,6%), Santos (1,1%), Red Bull Bragantino (0,83%), São Paulo (0,020%) e Vasco (0,013%).

Pelo regulamento atual, os cinco primeiros colocados do Brasileirão vão à Libertadores, os quatro primeiros diretamente à fase de grupos e o quinto à fase preliminar. No entanto, o G-5 pode se transformar em até G-9. Isso ocorre porque Palmeiras e Atlético-MG decidem as finais continentais (Libertadores e Sul-Americana, respectivamente) e também disputam as semifinais da Copa do Brasil. Caso conquistem esses títulos e fiquem nas primeiras posições do Brasileirão, a zona de classificação na Série A será esticada.

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Probabilidade das equipes se classificarem para a Libertadores

  • Cruzeiro = 99,88%;
  • Fluminense = 94,5%;
  • Atlhetico-PR = 54%;
  • Bahia = 39,1%;
  • Atlético-MG = 10,6%;
  • Santos = 1,1%;
  • São Paulo = 0,020%;
  • Vasco = 0,018%.

*De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG

Cruzeiro x Fluminense, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Cruzeiro x Fluminense, no Mineirão, pela 18ª rodada do Brasileirão - (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Flamengo abre vantagem na disputa pelo título

Na briga direta pelo troféu nacional, Flamengo e Palmeiras são os únicos que ainda têm chances matemáticas. Na 34ª rodada, ambos venceram: o Rubro-Negro superou o Grêmio por 3 a 0, enquanto o Alviverde goleou o Remo por 6 a 1.

Com os resultados, a equipe comandada por Leo Jardim permaneceu na liderança, com 76 pontos, três à frente do Palmeiras, alcançando 87,2% de probabilidade de conquistar o bicampeonato consecutivo. O Verdão, com 73 pontos, detém 12,8% de chance de título.

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Palmeiras e Flamengo ainda se enfrentarão em confronto direto na 36ª rodada, marcado para o dia 21 de novembro, às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque.

Probabilidade de ser campeão

  • Flamengo = 87,2%;
  • Palmeiras = 12,8%.

*De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG

Classificação dos times

PosiçãoTimesPGJVEDGFGCSG

FLAMENGO

76

34

23

7

4

71

29

42

PALMEIRAS

73

34

21

10

3

62

23

39

Palmeiras e Flamengo farão jogos nesta quarta-feira (22) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Palmeiras e Flamengo farão jogos nesta quarta-feira (22) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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