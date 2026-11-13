Carlos Miguel mira feito histórico no Palmeiras: 'Se eu conseguir'

Quando voltou ao Brasil, em 2025, para defender o Palmeiras, Carlos Miguel ainda precisava mostrar ao torcedor que a aposta valia a pena. Em 2026, a dúvida sumiu. O camisa 1 é uma das peças centrais do Verdão que chega à final da Libertadores, contra o Estudiantes, e também à decisão da Copa do Brasil, diante do Grêmio. Ele ainda carrega a equipe na briga do Brasileirão com o Flamengo.

Em entrevista à ESPN, o goleiro comentou sobre a situação das penalidades, algo que vem sendo destaque pelo lado do defensor. Na mesma entrevista, Carlos Miguel também mencionou a possibilidade da tríplice coroa com o Verdão.

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Segredo para tantos pênaltis defendidos?

De acordo com o goleiro, existe uma técnica e um estudo por trás disso, no entanto, não deseja revelar no momento:

– O que estudo eu não vou contar para ninguém. Quando eu vejo que a bola está na minha reta, eu só tento colocar a mão o mais forte possível para ir longe do gol. Não vou falar, não. Não posso falar. Uma hora alguém vai descobrir, daqui a alguns anos. Me deixa quietinho, tentando pegar mais pênaltis para ajudar. O silêncio vence – afirmou o goleiro.

Carlos Miguel também revelou o sonho de atuar com a camisa da Seleção Brasileira. O goleiro vive uma fase brilhante pelo time da Barra Funda e acredita que pode alcançar a tão sonhada convocação:

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– Primeiro agradecimento a Deus só de estar na lista já é uma conquista gigantesca. No momento, não sei nem balancear se é melhor ou pior (ser convocado). Obviamente eu queria estar na seleção, mas também quero estar contra o Cruzeiro na próxima semana para ajudar o time. Não sei te explicar na balança o que significa. Tudo tem seu tempo, talvez não era para ser nesse momento, pode ser num próximo breve e com os títulos na mão.

Além das duas finais, o Palmeiras segue vivo no Brasileirão. O time está três pontos atrás do Flamengo, com quatro rodadas por disputar, e o confronto direto é na 36ª rodada, no sábado (21), no Nubank Parque. Mesmo atrás, o torcedor ainda sonha com a tríplice coroa, feito inédito no país, e o goleiro pensa do mesmo jeito:

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– Eu penso dessa forma, muitos atletas e o próprio Abel. Se ninguém nunca conseguiu, se você conseguir, o que vai acontecer? Fica essa curiosidade na cabeça, na minha fica: "Se eu conseguir... "Vamos ver, vamos jogos após jogo." Aí chega na final da Libertadores, aí no Brasileiro, estamos atrás, mas temos condições de chegar. É uma grande equipe do outro lado (Flamengo).

Carlos Miguel mira feito inédito no Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Trajetória de Carlos Miguel até o Palmeiras

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A trajetória profissional do goleiro teve início no Internacional, clube pelo qual foi promovido ao elenco principal em 2018. Sem espaço na equipe gaúcha, o goleiro acumulou empréstimos ao Santa Cruz, em 2020, e ao Boa Esporte, em 2021.

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Após rescindir com o Colorado, chegou ao Corinthians em agosto de 2021. No Parque São Jorge, passou quase três anos como reserva imediato de Cássio, chamando atenção pelas atuações seguras sempre que acionado. Em 2024, com a saída do ídolo corintiano, assumiu a titularidade, mas permaneceu pouco tempo no posto: em julho daquele ano, transferiu-se para o Nottingham Forest, da Inglaterra, após o clube europeu pagar sua multa rescisória.

A passagem pela Premier League, porém, foi marcada pela falta de minutos em campo. Em pouco mais de um ano no futebol inglês, atuou em apenas três jogos oficiais. Em busca de sequência e protagonismo, acertou seu retorno ao Brasil em agosto de 2025 para defender o Palmeiras, assinando vínculo até julho de 2030.

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O reconhecimento não veio de graça. Antes de se firmar, o goleiro teve de superar a desconfiança por ter jogado pouco na Inglaterra e disputar a titularidade. Acostumado a enfrentar dificuldades desde a infância, ele apostou no trabalho para conquistar a torcida.