Grêmio se classifica para a Libertadores, mas pode ficar fora; entenda
Tricolor conquistou vaga por avançar à final da Copa do Brasil após despachar o Atlético-MG
O Grêmio se classificou para a final da Copa do Brasil após o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG e, de acordo com a nova distribuição de vagas, também colocou um pé na Libertadores 2027. No entanto, o Imortal, ainda não tem a classificação confirmada para a próxima edição da competição continental. Entenda abaixo:
A partir deste ano, a Copa do Brasil classifica os dois finalistas para a edição seguinte da Libertadores. O campeão carimba a vaga na fase de grupos, enquanto o vice joga duas rodadas eliminatórias antes.
Com isso, a equipe gaúcha aguarda o desfecho da outra semifinal, entre Palmeiras e Vasco. Caso o Verdão avance de fase e, por já ter a classificação garantida à fase de grupos em 2027 via Brasileirão, o Tricolor herdaria a outra. Mas ainda falta um passo muito importante a ser dado nos pontos corridos.
Isso porque a Conmebol, em atualização do Manual de Clubes da entidade para 2026, determinou que somente clubes das primeiras divisões nacionais podem participar da competição. Faltam quatro rodadas para o encerramento do Brasileirão Série A deste ano, e o Grêmio, com 37 pontos, ocupa a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.
A equipe comandada por Renato Gaúcho encara Bahia (em casa), Santos (fora), Corinthians (fora) e Mirassol (em casa) na briga para se manter na elite e, portanto, jogar a Libertadores em 2027. Caso caia para a Série B, a vaga continental será destinada ao Brasileirão.
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