Conmebol define horário de Flamengo x Palmeiras, pela final da Libertadores

A Conmebol divulgou o horário da final da Libertadores de 2025, que será disputada entre Flamengo e Palmeiras, no dia 29 de novembro. O jogo ocorrerá às 18h (de Brasília), e 16h no horário local de Lima no Peru.

Os times chegaram à decisão depois de jogos emocionantes nas semifinais. O Rubro-Negro foi o primeiro a garantir a vaga ao empatar sem gols como Racing, na Argentina. A equipe carioca venceu o jogo de ida por 1 a 0 e conseguiu segurar a vantagem jogando com um jogador a menos em quase todo segundo tempo por conta da expulsão de Plata.

Já o Alviverde, avançou à final depois de uma virada histórica sobre a LDU. Na altitude, perdeu por 3 a 0 na ida, mas reagiu no Allianz para fazer 4 a 0. O vencedor da Libertadores de 2025 será o primeiro brasileiro a conquistar o tetracampeonato continental.

Últimos dez jogos entre Palmeiras e Flamengo

Flamengo 3 x 2 Palmeiras - Brasileirão 2025;

Palmeiras 0 x 2 Flamengo - Brasileirão 2025;

Flamengo 1 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2024;

Palmeiras 1 x 0 Flamengo - Copa do Brasil 2024;

Flamengo 2 x 0 Palmeiras - Copa do Brasil 2024;

Palmeiras 0 x 0 Flamengo - Brasileirão 2024;

Flamengo 3 x 0 Palmeiras - Brasileirão 2023;

Palmeiras 1 x 1 Flamengo - Brasileirão 2023;

Palmeiras 4 x 3 Flamengo - Supercopa do Brasil 2023;

Palmeiras 1 x 1 Flamengo - Brasileirão 2022.

Retrospecto por competições internacionais

No duelo mais recente e importante, foi o Palmeiras quem celebrou ao derrotar o Flamengo por 2 a 1 (na prorrogação) na final da Libertadores de 2021. Contudo, em toda a história, os clubes se enfrentaram quatro vezes por competições internacionais. Além da decisão continental há quatro anos, eles se enfrentaram na final da Mercosul de 1999, com a equipe carioca vencendo o jogo de ida e conseguindo o empate na volta para levantar o troféu. Há, ainda, uma partida válida pelo hexagonal final do Torneio Charles Miller de 1955, também com vitória do Mais Querido.

