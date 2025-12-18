Botafogo conhece caminho na fase preliminar da Libertadores; veja
Glorioso vai em busca do bi após 2025 conturbado
O Botafogo conheceu nesta quinta-feira (18), em sorteio realizado em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol, seu caminho para chegar à fase de grupos da Libertadores 2026. O Glorioso, campeão da edição de 2024, irá enfrentar um representante boliviano, que pode ser Blooming, The Strongest ou Nacional Potosí. O Alvinegro decidirá em casa.
As equipes brasileiras (Botafogo e Bahia) entram apenas na segunda fase preliminar do mata-mata da Libertadores e estavam no Pote 1 do sorteio. Caso avance da segunda fase, o Glorioso irá enfrentar o vencedor do confronto entre Argentinos Jrs x Equador 3, que será Barcelona ou LDU.
Os confrontos da segunda fase têm como data-base da Conmebol as semanas dos dias 18 e 25 de fevereiro, enquanto os da terceira fase para os dias 4 e 11 de março. O sorteio para a definição da fase de grupos será no dia 18 de março.
Veja os confrontos preliminares da Libertadores 2026 e os cruzamentos:
1ª fase:
"Bolívia 4" x Deportivo Táchira-VEN (E1)
Juventud-URU x Universidad Católica-EQU (E2)
2 de Mayo-PAR x Alianza Lima-PER (E3)
2ª fase:
E2 x Guaraní-PAR (C1)
E1 x Tolima-COL (C2)
E3 x Sporting Cristal-PER (C3)
"Equador 3" x Argentinos Jrs (C4)
"Bolívia 3" x Botafogo (C5)
Carabobo-VEN x Huachipato-CHI (C6)
O'Higgins-CHI x Bahia (C7)
Liverpool-URU x Indepiendente Medelín-COL (C8)
3ª fase:
C1 x C8
C2 x C7
C3 x C6
C4 x C5
Datas de cada fase:
1ª fase: 3 a 12 de fevereiro;
2ª fase: 17 a 26 de fevereiro;
3ª fase: 3 a 12 de março;
Sorteio da fase de grupos: 18 de março;
Fase de grupos: 7 de abril a 29 de maio;
Oitavas de final: 11 a 19 de agosto;
Quartas de final: 8 a 17 de setembro;
Semifinais: 14 a 22 de outubro;
Final: 28 de novembro.
