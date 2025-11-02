Samuel Lino, do Flamengo, projeta final da Libertadores e fala sobre 'revanche'

O atacante Samuel Lino falou sobre a vindoura final da Libertadores, a ser disputada entre Flamengo e Palmeiras, no dia 29 de novembro. Em entrevista na zona mista, o atleta elogiou a equipe e o comando de Abel Ferreira, afirmando que será uma partida muito difícil, mas que o rubro-negro foca, agora, no Brasileirão, antes de voltar as atenções à "revanche" na busca do tetracampeonato.

Na saída do Maracanã – após a vitória do Flamengo por 3 a 0, em cima do Sport –, Samuel Lino respondeu a perguntas de jornalistas sobre o último desafio pela Libertadores 2025 que, segundo ele, será "uma das maiores finais dos últimos tempos":

— A equipe do Palmeiras é uma equipe muito forte. [O Abel Ferreira] é um treinador que trabalha bem a sua equipe e tem o seu modelo de jogo muito bem fincado no time deles. Vai ser um jogo difícil. Para mim, uma das maiores finais dos últimos tempos da Libertadores. A gente vai trabalhar esse tempo no Brasileiro, pensando só no Brasileiro, depois vamos pensar na Libertadores. Vai ser um grande jogo e revanche, essas coisas, vamos ver depois — finalizou Lino.

Pedro, Arrascaeta e Samuel Lino em Flamengo x Botafogo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

🗣️ Samuel Lino também falou sobre sua fase no Flamengo

Recém-chegado no rubro-negro – sendo a maior contratação em valores da história do clube – Lino tem tido algumas atuações abaixo do esperado, especialmente quando comparado ao valor que foi investido pelo Flamengo para tê-lo no time. Em relação a isso, o atacante diz não ter perdido a confiança:

— Estou feliz por ter ajudado a equipe, não perdi minha confiança. Eu tento, eu busco, eu trabalho muito. E não foi porque eu passei algum período sem melhorar meus números que eu deixei de ser quem eu sou. Eu sei que eu sou uma pessoa, um jogador muito bom, com confiança. Hoje apareceu e eu continuo confiante. Como eu falei, é um processo muito longo. O que eu quero mais é só desfrutar desse processo — finalizou o ponta.