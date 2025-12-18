Botafogo conhece datas de jogos na fase preliminar da Libertadores
Glorioso aguarda por adversário da Bolívia na segunda fase
Passado o sorteio das fases preliminares da Libertadores 2026, a Conmebol divulgou a tabela detalhada do primeiro confronto do Botafogo na luta por uma vaga na fase de grupos da competição continental. O Glorioso jogará nos dias 18 e 25 de fevereiro.
➡️ Entenda cenários para o Botafogo conhecer seu adversário na Libertadores
O Botafogo ainda não sabe seu adversário, mas ele será boliviano. Blooming, The Strongest e Nacional Potosí disputam a vaga via Copa Paceña, que está na fase semifinal.
As duas partidas serão às 21h30 (horário de Brasília). Por estar no Pote 1 da fase preliminar, o Alvinegro jogará a primeira fora de casa e decidirá no Estádio Nilton Santos.
Caso avance para a terceira fase, o Botafogo irá enfrentar o vencedor do confronto entre Argentinos Jrs x Equador 3, que será Barcelona ou LDU. Esse ainda não tem data confirmada pela Conmebol, e o time carioca só decidirá fora se a LDU for a adversária.
Veja as tabelas das fases inicias da Libertadores:
1ª Fase:
3/2 – 21h30 – Bolívia 4 x Dep. Táchira
4/2 – 21h30 – 2 de Mayo x Alianza Lima
5/2 – 21h30 – Juventud x Univ. Católica-EQU
10/2 – 21h30 – Dep. Táchira x Bolívia 4
10/2 – 21h30 – Alianza Lima x 2 de Mayo
12/2 – 21h30 – Univ. Católica-EQU x Juventud
2ª Fase:
17/2 – 19h – Carabobo x Huachipato
17/2 – 21h30 – Venc. E3 x Sporting Cristal
17/2 – 21h30 – Liverpool-URU x Ind. Medellín
18/2 – 19h – O'Higgins x Bahia
18/2 – 21h30 – Equador 3 x Argentinos Juniors
18/2 – 21h30 – Bolívia 3 x Botafogo
19/2 – 19h – Venc. E2 x Guaraní-PAR
19/2 – 21h30 – Venc. E1 x Tolima
24/2 – 19h – Huachipato x Carabobo
24/2 – 21h30 – Sporting Cristal x Venc. E3
24/2 – 21h30 – Ind. Medellín x Liverpool-URU
25/2 – 19h – Bahia x O'Higgins
25/2 – 21h30 – Argentinos Juniors x Equador 3
25/2 – 21h30 – Botfogo x Bolívia 3
26/2 – 19h – Guaraní-PAR x Venc. E2
26/2 – 21h30 – Tolima x Venc. E1
