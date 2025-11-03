Ex-algoz do Flamengo é classificado como 'melhor do mundo'

O meio-campista Moisés Caicedo, hoje destaque do Chelsea, voltou a ser assunto na imprensa internacional. O jornal britânico "The Athletic" publicou uma extensa análise sobre o desempenho do equatoriano e chegou a classificá-lo como o "melhor do mundo em sua posição", título reforçado até por companheiros de equipe e seu treinador.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na matéria, o goleiro Robert Sánchez, que também atuou com Caicedo no Brighton, afirmou sem hesitar:

— Ele é o melhor jogador do planeta na posição dele. Quem é melhor que ele? É uma fera. Ganha todos os duelos, é calmo com a bola e, quando finaliza, a bola entra.

continua após a publicidade

O técnico Enzo Maresca seguiu a mesma linha e, ao ser questionado se trocaria Caicedo por outro meio-campista do mundo, preferiu responder com um sorriso, antes de elogiar o volante:

— Moi está mostrando o quão bom é. Para mim, ele e Rodri (do Manchester City são os dois melhores volantes do mundo.

A análise do "The Athletic" compara Caicedo a Declan Rice, do Arsenal, destacando o desempenho defensivo e os números do equatoriano: ele figura entre os líderes da Premier League em desarmes, interceptações e recuperação de bolas.

continua após a publicidade

Os dois devem se enfrentar no clássico entre Chelsea e Arsenal, no próximo dia 30 de novembro, apontado como um "duelo pelo trono de melhor meio-campista da liga".

Moisés Caicedo comemora gol na partida entre Chelsea e Liverpool (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Caicedo já foi carrasco do Flamengo na Libertadores

Antes de brilhar na Inglaterra, Caicedo já havia deixado sua marca contra um gigante brasileiro. Em 2020, vestindo a camisa do Independiente del Valle, o então jovem de 18 anos marcou o primeiro gol da goleada por 5 a 0 sobre o Flamengo, na fase de grupos da Libertadores.

Naquele jogo histórico em Quito, o equatoriano ainda deu uma assistência e foi um dos destaques da partida. O resultado segue sendo, até hoje, a maior derrota do Flamengo em uma edição da Libertadores.

A goleada teve sabor de revanche para o Del Valle, que meses antes havia perdido a Recopa Sul-Americana para o Rubro-Negro. Na ocasião, Caicedo não entrou em campo, mas deixou sua resposta na Libertadores.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial