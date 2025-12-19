Botafogo enfrentará temida altitude contra time boliviano na Libertadores; veja cenários

Menos um possível adversário para o Botafogo na segunda fase da Conmebol Libertadores 2026. Com a Copa Paceña, da Bolívia, tendo seus finalistas definidos, o Glorioso viu o leque diminuir e, automaticamente, entrar em seu caminho a temida altitude para avançar à terceira fase.

A decisão da Copa Paceña será entre Bolívar, que eliminou o Blooming, e Nacional Potosí, que passou pelo The Strongest. No entanto, o último não perdeu a chance de encarar o Alvinegro. Entenda o cenário:

O Bolívar está fora do páreo, pois, via Campeonato Boliviano, conquistou a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Então restam dois: Nacional Potosí e The Strongest. A explicação é fácil.

Caso o Nacional Potosí vença o Bolívar na final, conquistará a vaga para encarar o Botafogo nos dias 18 e 25 de fevereiro, decidindo no Rio de Janeiro. No entanto, caso o Bolívar seja o grande campeão da copa local, o The Strongest será o adversário do Glorioso por ter terminado o Campeonato Boliviano na terceira colocação, zona de classificação para a fase preliminar.

Botafogo novamente na altitude

O The Strongest, de La Paz, joga no Estádio Hernando Siles a 3.600 metros do nível do mar. Do outro lado, o Nacional, de Potosí, receberia o Alvinegro a 4.090 metros, uma das mais maiores do continente. O Blooming, da lista, era o único a atuar em condições normais, a apenas 400 metros.

Botafogo também pode ir a Potosí jogar no Estádio Víctor Agustín Ugarte (Foto: Divulgação)

Caso avance para a terceira fase, o Botafogo irá enfrentar o vencedor do confronto entre Argentinos Jrs x Equador 3, que será Barcelona ou LDU. Esse ainda não tem data confirmada pela Conmebol, e o time carioca só decidirá fora se a LDU for a adversária.

