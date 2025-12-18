Entenda cenários para o Botafogo conhecer seu adversário na Libertadores

Foi definido o caminho do Botafogo para chegar à fase de grupos da Libertadores 2026. O Glorioso, na segunda fase do mata-mata preliminar, irá enfrentar Blooming, The Strongest ou Nacional Potosí, todos da Bolívia. Abaixo, o Lance! explica como o adversário será definido.

Tudo depende dos resultados da Copa Paceña, da Bolívia, que terá os jogos de volta da semifinal nesta quinta-feira (18): Bolívar x Blooming (1 a 1 o jogo de ida) e Nacional Potosí x The Strongest (2 a 1 Potosí na ida).

Caso a final da Copa seja definida entre Bolívar e The Strongest, o The Strongest será o adversário do Glorioso. Isso porque o Bolívar, via Campeonato Boliviano, já está na fase de grupos da Libertadores. Se a decisão não tiver o Bolívar, o campeão cruzará o caminho do Botafogo, decidindo a vaga na terceira fase no Rio de Janeiro.

Botafogo jogará as fases preliminares da Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Sequência do Botafogo

Caso avance da segunda fase, irá enfrentar o vencedor do confronto entre Argentinos Jrs x Equador 3, que será Barcelona ou LDU — neste, o mando de campo será definido por ranking da Conmebol. O Botafogo só não jogaria a volta no Nilton Santos caso cruze o caminho da LDU, que é a 10ª no ranking entidade, enquanto o Alvinegro é o 19º.

Veja os confrontos preliminares da Libertadores 2026 e os cruzamentos:



1ª fase:

"Bolívia 4" x Deportivo Táchira-VEN (E1)

Juventud-URU x Universidad Católica-EQU (E2)

2 de Mayo-PAR x Alianza Lima-PER (E3)

2ª fase:

E2 x Guaraní-PAR (C1)

E1 x Tolima-COL (C2)

E3 x Sporting Cristal-PER (C3)

"Equador 3" x Argentinos Jrs (C4)

"Bolívia 3" x Botafogo (C5)

Carabobo-VEN x Huachipato-CHI (C6)

O'Higgins-CHI x Bahia (C7)

Liverpool-URU x Indepiendente Medelín-COL (C8)

3ª fase:

C1 x C8

C2 x C7

C3 x C6

C4 x C5

Datas de cada fase:

1ª fase: 3 a 12 de fevereiro;

2ª fase: 17 a 26 de fevereiro;

3ª fase: 3 a 12 de março;

Sorteio da fase de grupos: 18 de março;

Fase de grupos: 7 de abril a 29 de maio;

Oitavas de final: 11 a 19 de agosto;

Quartas de final: 8 a 17 de setembro;

Semifinais: 14 a 22 de outubro;

Final: 28 de novembro.