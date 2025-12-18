Entenda cenários para o Botafogo conhecer seu adversário na Libertadores
Glorioso irá enfrentar um representante da Bolívia
Foi definido o caminho do Botafogo para chegar à fase de grupos da Libertadores 2026. O Glorioso, na segunda fase do mata-mata preliminar, irá enfrentar Blooming, The Strongest ou Nacional Potosí, todos da Bolívia. Abaixo, o Lance! explica como o adversário será definido.
Tudo depende dos resultados da Copa Paceña, da Bolívia, que terá os jogos de volta da semifinal nesta quinta-feira (18): Bolívar x Blooming (1 a 1 o jogo de ida) e Nacional Potosí x The Strongest (2 a 1 Potosí na ida).
Caso a final da Copa seja definida entre Bolívar e The Strongest, o The Strongest será o adversário do Glorioso. Isso porque o Bolívar, via Campeonato Boliviano, já está na fase de grupos da Libertadores. Se a decisão não tiver o Bolívar, o campeão cruzará o caminho do Botafogo, decidindo a vaga na terceira fase no Rio de Janeiro.
Sequência do Botafogo
Caso avance da segunda fase, irá enfrentar o vencedor do confronto entre Argentinos Jrs x Equador 3, que será Barcelona ou LDU — neste, o mando de campo será definido por ranking da Conmebol. O Botafogo só não jogaria a volta no Nilton Santos caso cruze o caminho da LDU, que é a 10ª no ranking entidade, enquanto o Alvinegro é o 19º.
Veja os confrontos preliminares da Libertadores 2026 e os cruzamentos:
1ª fase:
"Bolívia 4" x Deportivo Táchira-VEN (E1)
Juventud-URU x Universidad Católica-EQU (E2)
2 de Mayo-PAR x Alianza Lima-PER (E3)
2ª fase:
E2 x Guaraní-PAR (C1)
E1 x Tolima-COL (C2)
E3 x Sporting Cristal-PER (C3)
"Equador 3" x Argentinos Jrs (C4)
"Bolívia 3" x Botafogo (C5)
Carabobo-VEN x Huachipato-CHI (C6)
O'Higgins-CHI x Bahia (C7)
Liverpool-URU x Indepiendente Medelín-COL (C8)
3ª fase:
C1 x C8
C2 x C7
C3 x C6
C4 x C5
Datas de cada fase:
1ª fase: 3 a 12 de fevereiro;
2ª fase: 17 a 26 de fevereiro;
3ª fase: 3 a 12 de março;
Sorteio da fase de grupos: 18 de março;
Fase de grupos: 7 de abril a 29 de maio;
Oitavas de final: 11 a 19 de agosto;
Quartas de final: 8 a 17 de setembro;
Semifinais: 14 a 22 de outubro;
Final: 28 de novembro.
