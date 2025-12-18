Bahia vai enfrentar o O'Higgins, do Chile, na Pré-Libertadores

O Bahia já tem adversário definido para estrear na Libertadores 2026. O sorteio realizado na tarde desta quinta-feira na sede da Conmebol, no Paraguai, colocou o O'Higgins, do Chile, no caminho do Tricolor na segunda fase da competição continental. As partidas acontecem na semana dos dias 18 e 25 de fevereiro.

Vale destacar que o Bahia é o 63º no ranking atualizado da Conmebol, enquanto O'Higgins é o 166º. Por isso, a equipe baiana ficou no Pote 1 e vai fazer o jogo de volta na Arena Fonte Nova, assim como aconteceu nesta temporada contra The Strongest (BOL) e Boston River (URU), nas fases 2 e 3, respectivamente.

O O'Higgins, time da cidade de Roncagua, terminou o campeonato chileno desta temporada na terceira colocação, com 56 pontos, atrás de Coquimbo Unido e Universidad Católica.

Veja abaixo os confrontos da segunda fase:

Juventud ou Universidad Católica x Guaraní; Representante da Bolívia ou Táchira x Tolima; 2 de Mayo ou Alianza Lima x Sporting Cristal (PER); Representante do Equador x Argentino Juniors (ARG); Representante da Bolívia x Botafogo; Carabobo (VEN) x Huachipato (CHI); O'Higgins (CHI) x Bahia; Liverpool (URU) x Ind. Medellín (COL).

Juventud (URU), Universidad Católica (CHI), Deportivo Táchira (VEN), 2 de Mayo (PAR), Alianza Lima (PER) e um dos representantes da Bolívia vão disputar a primeira fase da Libertadores para definir os classificados à segunda preliminar.

Veja todos os times já classificados para a fase de grupos da Libertadores

ARGENTINA: Lanús, Platense, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Rosario Central e Boca Juniors;

BOLÍVIA: Always Ready e Bolívar;

BRASIL: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense;

CHILE: Coquimbo Unido e Universidad Católica;

COLÔMBIA: Independiente Santa Fé;

EQUADOR: Independiente del Valle;

PARAGUAI: Cerro Porteño e Libertad;

PERU: Universitario e Cusco;

URUGUAI: Nacional e Peñarol;

VENEZUELA: Universidad Central e Deportivo La Guaira.