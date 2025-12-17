Libertadores: Bahia e Botafogo conhecem possíveis rivais da fase prévia

A Conmebol definiu nesta quarta-feira (17) os potes do sorteio das fases preliminares da Copa Libertadores de 2026, que será realizado nesta quinta-feira (18). Além de determinar os confrontos da segunda fase, o sorteio também estabelecerá todo o chaveamento das etapas classificatórias, indicando o caminho que os clubes terão de percorrer em busca de uma vaga na fase de grupos do principal torneio de clubes da América do Sul. Ao todo, 19 equipes participam das três fases iniciais.

Botafogo e Bahia serão os representantes brasileiros na etapa qualificatória e aparecem no pote 1 da segunda fase. Já na primeira fase, o pote 1 é composto por Alianza Lima (Peru), Deportivo Táchira (Venezuela) e Universidad Católica (Equador).

O pote 2 reúne um representante da Bolívia ainda indefinido, o 2 de Mayo (Paraguai) e o Juventud (Uruguai). A distribuição segue o Ranking de Clubes da Conmebol de 16 de dezembro de 2024: os times de menor posição no ranking atuam como mandantes no jogo de ida, enquanto os de melhor colocação decidem em casa, formando as chaves E1, E2 e E3. Os vencedores avançam à segunda fase.

Na Fase 2, Botafogo e Bahia integram o pote 1 ao lado de Sporting Cristal (Peru), Guaraní (Paraguai), Independiente Medellín (Colômbia), Argentinos Juniors (Argentina), Deportes Tolima (Colômbia) e Huachipato (Chile). No pote 2 estão Liverpool (Uruguai), Carabobo (Venezuela), O'Higgins (Chile), além de um representante da Bolívia e outro do Equador.

Serão 16 equipes distribuídas em oito confrontos de ida e volta. Das 47 equipes classificadas para o torneio, seis começam na Fase 1, disputando três vagas para a etapa seguinte. Clubes da mesma associação não podem se enfrentar, exceto em casos de indefinição na Fase 1, e os times de menor ranking, incluindo E1, E2 e E3, jogam a primeira partida em casa. Os vencedores avançam à Fase 3 como C1 a C8.

Na terceira fase, os oito classificados se enfrentam em confrontos previamente definidos, também em ida e volta. As equipes com pior posição no ranking da Conmebol em 15 de dezembro de 2025 fazem o primeiro jogo em casa. Os quatro vencedores garantem vaga na fase de grupos da Libertadores como G1 a G4, enquanto os eliminados seguem para a fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2026.

Outros três participantes ainda serão conhecidos, já que competições nacionais como as da Colômbia e do Equador ainda não encerraram suas definições.