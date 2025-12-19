Conheça o O'Higgins, ex-time de Sampaoli e adversário do Bahia na Pré-Libertadores
Equipes se enfrentam nos dias 18 e 25 de fevereiro
O Bahia conheceu, na última quinta-feira, seu adversário na segunda fase da Libertadores. O O'Higgins, time da elite do futebol chileno, vai ter a missão de superar o favoritismo do Tricolor em seu primeiro confronto da história contra um time brasileiro em competições da Conmebol. Mas pouco se sabe no Brasil sobre o "Capo", ou os "Celestes". Por que o time tem esse nome? De onde vieram os apelidos e as cores? É isso que o Lance! te explica.
Antes, vale lembrar que os dias e horários dos confrontos já foram definidos. O primeiro jogo será às 19h do dia 18 de fevereiro (horário de Brasília), em Rancagua, enquanto a volta, na Arena Fonte Nova, está marcada para as 19h do dia 25 de fevereiro. O O'Higgins manda seus jogos no Estádio El Teniente, que tem capacidade para 15.600 torcedores.
A origem do O'Higgins
O time chileno foi fundado oficialmente no dia 7 de abril de 1955, mas sua história começa um pouco antes disso. Até 1954, dois times dominavam a cidade de Roncagua: o O'Higgins Braden, que tinha forte relação com a empresa americana Braden Cooper Company, que explorava o cobre na região; e o América de Roncagua, que representava boa parte das indústrias locais.
Naquele ano, esses dois times fizeram uma grande campanha na segunda divisão, mas apenas um poderia subir. Diante do dilema, a Associação Central de Futebol resolveu fazer a fusão das equipes e criar o O'Higgins Sports Clubs - hoje Club Deportivo O'Higgins.
A cor celeste e o escudo
Um dos motivos do apelido de "Celeste" é a cor do uniforme do clube, em tom azul celeste, parecido com o uniforme da seleção uruguaia. Essa paleta, inclusive, também é fruto dessa junção dos times. Enquanto o América vestia amarelo, o O'Higgins Braden era verde e branco. Então, depois da fusão, acharam coerente escolher o azul celeste como o resultado de uma mistura entre verde, branco e amarelo, cores que prevalecem no escudo até hoje abaixo de uma ave fênix, símbolo da cidade de Rancagua.
Há, porém, teorias que ligam a cor da equipe com uma suposta homenagem ao Uruguai que protagonizou o Maracanazzo em 1950, mas isso nunca foi comprovado.
De onde vem o nome?
Esse nome O'Higgins tem origem na Independência do Chile e, consequentemente, está relacionado à história dos Libertadores da América - daí o nome da competição -, que lutaram contra a colonização europeia na América do Sul. Bernardo O'Higgins Riquelme foi um dos principais expoentes das lutas de independência no país e se tornou o primeiro chefe de estado do Chile Independente no início do século 19.
Tradição nacional e internacional
O O'Higgins já foi campeão do Torneio Apertura de 2013 e da Supercopa do Chile de 2014, além de conquistar a segunda divisão do Campeonato Chileno, em 1964, e a segunda divisão do Torneio Apertura de 1986. Mas, internacionalmente falando, o time ainda está na prateleira dos coadjuvantes.
Em 2026, o Capo volta a disputar uma Libertadores depois de 12 anos. Em 2014, a equipe amargou a última colocação do Grupo 3, com sete pontos, um a menos que o segundo colocado Lanús, que se classificou às oitavas. Antes disso, o O'Higgins havia disputado a competição continental em 1979, 1980, 1984 e 2014, sendo semifinalista do torneio de 1980, em um formato totalmente diferente do que conhecemos atualmente.
No coração de Sampaoli
Hoje o O'Higgins é comandado pelo treinador argentino Francisco Meneghini, mas, entre 2008 e 2009, Jorge Sampaoli era quem estava à beira do campo, velho conhecido da torcida brasileira e atual técnico do Atlético-MG. Foi por lá que ele fez um dos primeiros trabalhos sólidos da carreira, mas renunciou em 2009 depois de uma sequência de resultados ruins.
Em 2025, o O'Higgins fechou o Campeonato Chileno na terceira posição, com 56 pontos, só atrás de Coquimbo Unido e Universidad Católica.
