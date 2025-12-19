Conheça o O'Higgins, ex-time de Sampaoli e adversário do Bahia na Pré-Libertadores

O Bahia conheceu, na última quinta-feira, seu adversário na segunda fase da Libertadores. O O'Higgins, time da elite do futebol chileno, vai ter a missão de superar o favoritismo do Tricolor em seu primeiro confronto da história contra um time brasileiro em competições da Conmebol. Mas pouco se sabe no Brasil sobre o "Capo", ou os "Celestes". Por que o time tem esse nome? De onde vieram os apelidos e as cores? É isso que o Lance! te explica.

Antes, vale lembrar que os dias e horários dos confrontos já foram definidos. O primeiro jogo será às 19h do dia 18 de fevereiro (horário de Brasília), em Rancagua, enquanto a volta, na Arena Fonte Nova, está marcada para as 19h do dia 25 de fevereiro. O O'Higgins manda seus jogos no Estádio El Teniente, que tem capacidade para 15.600 torcedores.

Estádio El Teniente, casa do O'Higgins, primeiro adversário do Bahia na Libertadores 2026 (Foto: redes sociais)

A origem do O'Higgins

O time chileno foi fundado oficialmente no dia 7 de abril de 1955, mas sua história começa um pouco antes disso. Até 1954, dois times dominavam a cidade de Roncagua: o O'Higgins Braden, que tinha forte relação com a empresa americana Braden Cooper Company, que explorava o cobre na região; e o América de Roncagua, que representava boa parte das indústrias locais.

Naquele ano, esses dois times fizeram uma grande campanha na segunda divisão, mas apenas um poderia subir. Diante do dilema, a Associação Central de Futebol resolveu fazer a fusão das equipes e criar o O'Higgins Sports Clubs - hoje Club Deportivo O'Higgins.

A cor celeste e o escudo

Escudo do O'Higgins, adversário do Bahia na Libertadores (Foto: redes sociais)

Um dos motivos do apelido de "Celeste" é a cor do uniforme do clube, em tom azul celeste, parecido com o uniforme da seleção uruguaia. Essa paleta, inclusive, também é fruto dessa junção dos times. Enquanto o América vestia amarelo, o O'Higgins Braden era verde e branco. Então, depois da fusão, acharam coerente escolher o azul celeste como o resultado de uma mistura entre verde, branco e amarelo, cores que prevalecem no escudo até hoje abaixo de uma ave fênix, símbolo da cidade de Rancagua.

Há, porém, teorias que ligam a cor da equipe com uma suposta homenagem ao Uruguai que protagonizou o Maracanazzo em 1950, mas isso nunca foi comprovado.

De onde vem o nome?

Esse nome O'Higgins tem origem na Independência do Chile e, consequentemente, está relacionado à história dos Libertadores da América - daí o nome da competição -, que lutaram contra a colonização europeia na América do Sul. Bernardo O'Higgins Riquelme foi um dos principais expoentes das lutas de independência no país e se tornou o primeiro chefe de estado do Chile Independente no início do século 19.

Tradição nacional e internacional

O O'Higgins já foi campeão do Torneio Apertura de 2013 e da Supercopa do Chile de 2014, além de conquistar a segunda divisão do Campeonato Chileno, em 1964, e a segunda divisão do Torneio Apertura de 1986. Mas, internacionalmente falando, o time ainda está na prateleira dos coadjuvantes.

Em 2026, o Capo volta a disputar uma Libertadores depois de 12 anos. Em 2014, a equipe amargou a última colocação do Grupo 3, com sete pontos, um a menos que o segundo colocado Lanús, que se classificou às oitavas. Antes disso, o O'Higgins havia disputado a competição continental em 1979, 1980, 1984 e 2014, sendo semifinalista do torneio de 1980, em um formato totalmente diferente do que conhecemos atualmente.

No coração de Sampaoli

Jorge Sampaoli já foi técnico do O'Higgins, próximo rival do Bahia na Libertadores <br>(Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Hoje o O'Higgins é comandado pelo treinador argentino Francisco Meneghini, mas, entre 2008 e 2009, Jorge Sampaoli era quem estava à beira do campo, velho conhecido da torcida brasileira e atual técnico do Atlético-MG. Foi por lá que ele fez um dos primeiros trabalhos sólidos da carreira, mas renunciou em 2009 depois de uma sequência de resultados ruins.

Em 2025, o O'Higgins fechou o Campeonato Chileno na terceira posição, com 56 pontos, só atrás de Coquimbo Unido e Universidad Católica.