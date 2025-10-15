Quem é o número 1 do ranking do UFC? Veja top-10 atualizado

Alex Poatan, Alexandre Pantoja e Charles do Bronx são os destaques masculinos do Brasil no UFC. Apesar da disputa por categorias, o Ultimate conta com um ranking "pound for pound", uma tabela que reúne todos os lutadores da empresa sem restrição de peso. A organização comandada por Dana White atualiza o ranking classificatório a cada evento da entidade. O Lance! mostra tudo sobre o ranking do UFC.

Quem é o número 1 'pound for pound' do UFC?

Atualmente, o georgiano Ilia Topuria detém o posto de melhor lutador do mundo, ao conquistar o cinturão da categoria de peso-leve em junho de 2025, quando derrotou Charles do Bronx no UFC 317. O lutador é o líder do ranking pound for pound do UFC e está invicto na organização.

"El Matador" conta com 17 vitórias e nenhuma derrota em mais de 10 anos de carreira no MMA. Já em 2025, Topuria entrou no ringue do UFC em apenas uma oportunidade: na vitória por nocaute técnico sobre o brasileiro Do Bronx. O confronto valia o cinturão dos leves após Islam Makhachev subir de categoria.

Ilia Topuria derrotou o Charles do Bronx no UFC 317 (Foto: Ian Maule/AFP)

Na categoria feminina, a quigiuiz Valentina Shevchenko detém o posto de melhor lutadora do mundo, ao defender o cinturão da categoria de peso palha desde setembro de 2024, quando recuperou o título contra a mexicana Alexa Grasso.

Valentina conta com 25 vitórias, quatro derrotas e um empate no cartel. Em 2025, a quigiuiz derrotou a francesa Manon Fiorot, no UFC 315, por decisão unânime dos juízes, e defendeu o cinturão do peso mosca pela primeira vez desde que recuperou o título.

Confira os 10 lutadores mais bem ranqueados do mundo

Ranking "pound for pound" Masculino

Posição Lutador 1º. Ilia Topuria (Campeão do peso-leve) 2º. Islam Makhachev 3º. Merab Dvalishvili (Campeão do peso-galo) 4º. Khamzat Chimaev (Campeão do peso-médio) 5º. Alexandre Pantoja (Campeão do peso-mosca) 6º. Alex "Poatan" Pereira (Campeão do peso meio-pesado) 7º. Alexander Volkanovski (Campeão do peso-pena) 8º. Jack Della Maddalena (Campeão do peso meio-médio) 9º. Tom Aspinall (Campeão do peso-pesado) 10º. Dricus Du Plessis 11º. Magomed Ankalaev 12º. Max Holloway 13º. Belal Muhammad 14º. Arman Tsarukyan 15º. Charles "do Bronx" Oliveira

Confira as 10 lutadoras mais bem ranqueadas do mundo

Ranking "pound for pound" Feminino

Posição Lutador 1º. Valentina Shevchenko (Campeã do peso mosca) 2º. Zhang Weili (Campeã do peso palha) 3º. Kayla Harrison (Campeã do peso galo) 4º. Manon Fiorot 5º. Julianna Peña 6º. Natalia Silva 7º. Alexa Grasso 8º. Erin Blanchfield 9º. Virna Jandiroba 10º. Raquel Pennington

Como funciona o ranking do UFC?

Os rankings por peso do UFC são definidos por pessoas de dentro da empresa. Caso um lutador vença outro de ranking mais alto, o atleta assume automaticamente a posição do derrotado, que só caí uma posição. Já na tabela geral, o "pound for pound", a popularidade, o número de defesas de cinturão - ou lutas importantes vencidas - e o prestígio da categoria são os critérios para definir a posição.

Quem são os brasileiros mais bem colocados no UFC?

Atual campeão com mais defesas do UFC, Alexandre Pantoja se destaca na quinta colocação do ranking peso por peso, após defender o cinturão pela quarta vez contra Kai Kara-France no UFC 317. Com a saída de Makhachev do peso-leve, o brasileiro do peso-mosca é o líder da organização com maior número de defesas.

Além de se manter no topo desde 2023, Pantoja tem recorde de 11-0 contra os lutadores que estão no top-10 da divisão dos moscas. Apesar disso, antes da penúltima defesa, em dezembro de 2024, o brasileiro estava fora do top-10 do peso por peso.

Alex Poatan derrotou Ankalaev no UFC 320 (Foto: Reprodução/X/UFC)

Alex "Poatan" Pereira despencou na tabela geral do pound for pound após a derrota para Magomed Ankalaev no UFC 313, saindo de terceiro para a oitavo lugar. Com a revanche no UFC 320, o brasileiro voltou a subir na lista para a sexta colocação, logo abaixo do compatriota Pantoja.

A luta entre Charles do Bronx e Mateusz Gamrot no UFC Rio veio como redenção para o brasileiro após seu primeiro nocaute no UFC contra Topuria na disputa pelo cinturão dos leves. Além disso, com a nova vitória, o ex-campeão garantiu seu retorno para o ranking "pound for pound" do Ultimate.