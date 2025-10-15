Após vitória no UFC Rio, Charles do Bronx sobe para ranking peso por peso

É inegável que Charles "do Bronx" Oliveira está entre os maiores brasileiros da história do UFC, o que se confirmou mais uma vez com o sucesso do UFC Rio no último sábado (11). Com a arquibancada lotada da Farmasi Arena, o lutador finalizou o polônes Mateusz Gamrot no segundo round pela luta principal do evento. O ex-campeão dos leves, então, garantiu seu retorno para o ranking "pound for pound" do Ultimate.

A lista "peso por peso" ranqueia os 15 melhores lutadores do UFC, independente da categoria. Após a atualização desta terça-feira (14), o Brasil voltou a ter três atletas no ranking geral da organizaçã: Alexandre Pantoja, campeão do peso-mosca, em 5º lugar; Alex Poatan, campeão do peso meio-pesado, em 6º; e Charles do Bronx, em 15º.

Veja ranking "pound for pound" do UFC

posição lutador 1º. Ilia Topuria (Campeão do peso-leve) 2º. Islam Makhachev 3º. Merab Dvalishvili (Campeão do peso-galo) 4º. Khamzat Chimaev (Campeão do peso-médio) 5º. Alexandre Pantoja (Campeão do peso-mosca) 6º. Alex "Poatan" Pereira (Campeão do peso meio-pesado) 7º. Alexander Volkanovski (Campeão do peso-pena) 8º. Jack Della Maddalena (Campeão do peso meio-médio) 9º. Tom Aspinall (Campeão do peso-pesado) 10º. Dricus Du Plessis 11º. Magomed Ankalaev 12º. Max Holloway 13º. Belal Muhammad 14º. Arman Tsarukyan 15º. Charles "do Bronx" Oliveira

A luta entre Do Bronx e Gamrot veio como redenção para o brasileiro que havia sofrido seu primeiro nocaute no UFC contra Topuria na disputa pelo cinturão dos leves. Com a derrota, o ex-campeão caiu no ranking dos leves, mas voltou a subir após o triunfo no UFC Rio.

Ao confirmar a invencibilidade em território brasileiro, com sete vitórias em sete lutas, Charles conquistou a terceira posição no peso-leve, desbancando Max Holloway.

O norte-americano, inclusive, teve seu nome escolhido por Do Bronx como próximo adversário no UFC. O pedido aconteceu na entrevista pós-luta e não demorou para ser aceito por Holloway, que abriu uma live para responder a provocação do brasileiro.

Como foi a luta entre Do Bronx e Gamrot?

Round 1 - Charles Oliveira começou muito bem o round, conectando chutes frontais, mesmo quando ficou para baixo, atacou na omoplata. No meio do assalto, ficou por cima de Gamrot, pegou as costas e esteve perto de finalizar!

Round 2 - Desta vez, Charles inicia o grappling, consegue cinturar Gamrot e leva para baixo. Logo depois, consegue as costas e finaliza! É do Brasil! CHARLES DO BRONX VENCE MATEUSZ GAMROT!

