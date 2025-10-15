Após vitória no UFC Rio, Charles do Bronx sobe para ranking peso por peso
Charles Oliveira derrotou Mateusz Gamrot por finalização no último sábado (11)
É inegável que Charles "do Bronx" Oliveira está entre os maiores brasileiros da história do UFC, o que se confirmou mais uma vez com o sucesso do UFC Rio no último sábado (11). Com a arquibancada lotada da Farmasi Arena, o lutador finalizou o polônes Mateusz Gamrot no segundo round pela luta principal do evento. O ex-campeão dos leves, então, garantiu seu retorno para o ranking "pound for pound" do Ultimate.
A lista "peso por peso" ranqueia os 15 melhores lutadores do UFC, independente da categoria. Após a atualização desta terça-feira (14), o Brasil voltou a ter três atletas no ranking geral da organizaçã: Alexandre Pantoja, campeão do peso-mosca, em 5º lugar; Alex Poatan, campeão do peso meio-pesado, em 6º; e Charles do Bronx, em 15º.
Veja ranking "pound for pound" do UFC
|posição
|lutador
1º.
Ilia Topuria (Campeão do peso-leve)
2º.
Islam Makhachev
3º.
Merab Dvalishvili (Campeão do peso-galo)
4º.
Khamzat Chimaev (Campeão do peso-médio)
5º.
Alexandre Pantoja (Campeão do peso-mosca)
6º.
Alex "Poatan" Pereira (Campeão do peso meio-pesado)
7º.
Alexander Volkanovski (Campeão do peso-pena)
8º.
Jack Della Maddalena (Campeão do peso meio-médio)
9º.
Tom Aspinall (Campeão do peso-pesado)
10º.
Dricus Du Plessis
11º.
Magomed Ankalaev
12º.
Max Holloway
13º.
Belal Muhammad
14º.
Arman Tsarukyan
15º.
Charles "do Bronx" Oliveira
A luta entre Do Bronx e Gamrot veio como redenção para o brasileiro que havia sofrido seu primeiro nocaute no UFC contra Topuria na disputa pelo cinturão dos leves. Com a derrota, o ex-campeão caiu no ranking dos leves, mas voltou a subir após o triunfo no UFC Rio.
Ao confirmar a invencibilidade em território brasileiro, com sete vitórias em sete lutas, Charles conquistou a terceira posição no peso-leve, desbancando Max Holloway.
O norte-americano, inclusive, teve seu nome escolhido por Do Bronx como próximo adversário no UFC. O pedido aconteceu na entrevista pós-luta e não demorou para ser aceito por Holloway, que abriu uma live para responder a provocação do brasileiro.
Como foi a luta entre Do Bronx e Gamrot?
Round 1 - Charles Oliveira começou muito bem o round, conectando chutes frontais, mesmo quando ficou para baixo, atacou na omoplata. No meio do assalto, ficou por cima de Gamrot, pegou as costas e esteve perto de finalizar!
Round 2 - Desta vez, Charles inicia o grappling, consegue cinturar Gamrot e leva para baixo. Logo depois, consegue as costas e finaliza! É do Brasil! CHARLES DO BRONX VENCE MATEUSZ GAMROT!
