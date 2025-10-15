menu hamburguer
Após vitória no UFC Rio, Charles do Bronx sobe para ranking peso por peso

Charles Oliveira derrotou Mateusz Gamrot por finalização no último sábado (11)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 15/10/2025
12:51
Charles do Bronx MMA UFC
imagem cameraCharles do Bronx comemorando vitória no UFC (Foto: Reprodução/X/@ufc)
É inegável que Charles "do Bronx" Oliveira está entre os maiores brasileiros da história do UFC, o que se confirmou mais uma vez com o sucesso do UFC Rio no último sábado (11). Com a arquibancada lotada da Farmasi Arena, o lutador finalizou o polônes Mateusz Gamrot no segundo round pela luta principal do evento. O ex-campeão dos leves, então, garantiu seu retorno para o ranking "pound for pound" do Ultimate.

A lista "peso por peso" ranqueia os 15 melhores lutadores do UFC, independente da categoria. Após a atualização desta terça-feira (14), o Brasil voltou a ter três atletas no ranking geral da organizaçã: Alexandre Pantoja, campeão do peso-mosca, em 5º lugar; Alex Poatan, campeão do peso meio-pesado, em 6º; e Charles do Bronx, em 15º.

Veja ranking "pound for pound" do UFC

posiçãolutador

1º.

Ilia Topuria (Campeão do peso-leve)

2º.

Islam Makhachev

3º.

Merab Dvalishvili (Campeão do peso-galo)

4º.

Khamzat Chimaev (Campeão do peso-médio)

5º.

Alexandre Pantoja (Campeão do peso-mosca)

6º.

Alex "Poatan" Pereira (Campeão do peso meio-pesado)

7º.

Alexander Volkanovski (Campeão do peso-pena)

8º.

Jack Della Maddalena (Campeão do peso meio-médio)

9º.

Tom Aspinall (Campeão do peso-pesado)

10º.

Dricus Du Plessis

11º.

Magomed Ankalaev

12º.

Max Holloway

13º.

Belal Muhammad

14º.

Arman Tsarukyan

15º.

Charles "do Bronx" Oliveira

A luta entre Do Bronx e Gamrot veio como redenção para o brasileiro que havia sofrido seu primeiro nocaute no UFC contra Topuria na disputa pelo cinturão dos leves. Com a derrota, o ex-campeão caiu no ranking dos leves, mas voltou a subir após o triunfo no UFC Rio.

Ao confirmar a invencibilidade em território brasileiro, com sete vitórias em sete lutas, Charles conquistou a terceira posição no peso-leve, desbancando Max Holloway.

O norte-americano, inclusive, teve seu nome escolhido por Do Bronx como próximo adversário no UFC. O pedido aconteceu na entrevista pós-luta e não demorou para ser aceito por Holloway, que abriu uma live para responder a provocação do brasileiro.

Como foi a luta entre Do Bronx e Gamrot?

Round 1 - Charles Oliveira começou muito bem o round, conectando chutes frontais, mesmo quando ficou para baixo, atacou na omoplata. No meio do assalto, ficou por cima de Gamrot, pegou as costas e esteve perto de finalizar!

Round 2 - Desta vez, Charles inicia o grappling, consegue cinturar Gamrot e leva para baixo. Logo depois, consegue as costas e finaliza! É do Brasil! CHARLES DO BRONX VENCE MATEUSZ GAMROT!

Marc Goddard anuncia vitória de Charles do Bronx no UFC Rio (Foto: Reprodução/X: @marcgoddard_uk)
