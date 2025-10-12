menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Árbitro do UFC se declara ao Rio de Janeiro após evento: ‘Algo especial’

Árbitro foi o responsável por mediar a luta principal entre Do Bronx e Gamrot

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 12/10/2025
14:05
Marc Goddard anuncia vitória de Charles do Bronx no UFC Rio (Foto: Reprodução/X: @marcgoddard_uk)
imagem cameraMarc Goddard anuncia vitória de Charles do Bronx no UFC Rio (Foto: Reprodução/X: @marcgoddard_uk)
O britânico Marc Goddard acompanhou a vitória de Charles do Bronx sobre Mateusz Gamrot de dentro do octógono no UFC Rio. Neste sábado (11), o árbitro foi o responsável por mediar a luta principal, que enlouqueceu a lotada arquibancada na Farmasi Arena. Após o evento, a festa da torcida brasileira rendeu ainda uma declaração do experiente profissional nas redes sociais.

➡️ VÍDEO: Em atuação de gala, Charles Do Bronx lava a alma com vitória no UFC Rio

Além da luta de Do Bronx, Goddard esteve no controle das vitórias de Julia Polastri e Bia Mesquita, assim como na derrota de Ricardo Ramos. Vale destacar que o árbitro foi designado a três das quatro lutas vencedoras de "Performance da Noite".

Tradução: "Um momento incrível em um dos meus lugares favoritos do planeta, mais uma vez. Como sempre afirmei, há algo especial no Rio de Janeiro. Venho aqui há muitos anos e cada vez que venho, sinto algo a mais para desejar.

A conexão com a nossa história esportiva, a cultura, as pessoas, as paisagens e os sons, a energia do oceano enquanto admiro aquelas praias aqui, me atinge de forma tão diferente.

A energia, o volume e a emoção daquela multidão ontem à noite foram eletrizantes e muito especiais, e mais uma vez sou imensamente grato por estar lá para absorver tudo e capturar mais uma vez."

Veja como foi a luta principal do UFC Rio: Do Bronx X Gamrot

Round 1 - Charles Oliveira começou muito bem o round, conectando chutes frontais, mesmo quando ficou para baixo, atacou na omoplata. No meio do assalto, ficou por cima de Gamrot, pegou as costas e esteve perto de finalizar!

Round 2 - Desta vez, Charles inicia o grappling, consegue cinturar Gamrot e leva para baixo. Logo depois, consegue as costas e finaliza! É do Brasil! CHARLES DO BRONX VENCE MATEUSZ GAMROT!

Do Bronx vence no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Do Bronx vence no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram UFC)

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Resultados oficiais do UFC Rio

Card principal

Peso leve: Charles Do Bronx vence Mateusz Gamrot por finalização (mata-leão) no segundo round
Peso galo: Deiveson Figueiredo vence Montel Jackson por decisão dividida
Peso meio-médio: Joel Alvarez vence Vicente Luque por decisão unânime
Peso pesado: Mario Pinto vence Jhonata Diniz por nocaute no segundo round
Peso pena: Kaan Ofli vence Ricardo Ramos por finalização (mata-leão) no primeiro round

Card Preliminar

Peso pena: Michael Aswell vence Lucas Almeida por nocaute no primeiro round
Peso mosca: Jafel Filho vence Clayton Carpenter por finalização (Kimura) no primeiro round
Peso pesado: Vitor Petrino venceu Thomas Petersen por nocaute no terceiro round
Peso galo: Bia Mesquita venceu Irina Alekseeva por finalização (mata-leão) no segundo round
Peso mosca: Lucas Rocha venceu Stewart Nicoll por decisão unânime
Peso palha: Julia Polastri venceu Karolina Kowalkiewicz por nocaute no terceiro round
Peso galo: Luan Lacerda venceu Saimon Oliveira por finalização (chave de braço) no segundo round

circulo com pontos dentroTudo sobre

