Árbitro do UFC se declara ao Rio de Janeiro após evento: ‘Algo especial’
Árbitro foi o responsável por mediar a luta principal entre Do Bronx e Gamrot
O britânico Marc Goddard acompanhou a vitória de Charles do Bronx sobre Mateusz Gamrot de dentro do octógono no UFC Rio. Neste sábado (11), o árbitro foi o responsável por mediar a luta principal, que enlouqueceu a lotada arquibancada na Farmasi Arena. Após o evento, a festa da torcida brasileira rendeu ainda uma declaração do experiente profissional nas redes sociais.
Além da luta de Do Bronx, Goddard esteve no controle das vitórias de Julia Polastri e Bia Mesquita, assim como na derrota de Ricardo Ramos. Vale destacar que o árbitro foi designado a três das quatro lutas vencedoras de "Performance da Noite".
Tradução: "Um momento incrível em um dos meus lugares favoritos do planeta, mais uma vez. Como sempre afirmei, há algo especial no Rio de Janeiro. Venho aqui há muitos anos e cada vez que venho, sinto algo a mais para desejar.
A conexão com a nossa história esportiva, a cultura, as pessoas, as paisagens e os sons, a energia do oceano enquanto admiro aquelas praias aqui, me atinge de forma tão diferente.
A energia, o volume e a emoção daquela multidão ontem à noite foram eletrizantes e muito especiais, e mais uma vez sou imensamente grato por estar lá para absorver tudo e capturar mais uma vez."
Veja como foi a luta principal do UFC Rio: Do Bronx X Gamrot
Round 1 - Charles Oliveira começou muito bem o round, conectando chutes frontais, mesmo quando ficou para baixo, atacou na omoplata. No meio do assalto, ficou por cima de Gamrot, pegou as costas e esteve perto de finalizar!
Round 2 - Desta vez, Charles inicia o grappling, consegue cinturar Gamrot e leva para baixo. Logo depois, consegue as costas e finaliza! É do Brasil! CHARLES DO BRONX VENCE MATEUSZ GAMROT!
Resultados oficiais do UFC Rio
Card principal
Peso leve: Charles Do Bronx vence Mateusz Gamrot por finalização (mata-leão) no segundo round
Peso galo: Deiveson Figueiredo vence Montel Jackson por decisão dividida
Peso meio-médio: Joel Alvarez vence Vicente Luque por decisão unânime
Peso pesado: Mario Pinto vence Jhonata Diniz por nocaute no segundo round
Peso pena: Kaan Ofli vence Ricardo Ramos por finalização (mata-leão) no primeiro round
Card Preliminar
Peso pena: Michael Aswell vence Lucas Almeida por nocaute no primeiro round
Peso mosca: Jafel Filho vence Clayton Carpenter por finalização (Kimura) no primeiro round
Peso pesado: Vitor Petrino venceu Thomas Petersen por nocaute no terceiro round
Peso galo: Bia Mesquita venceu Irina Alekseeva por finalização (mata-leão) no segundo round
Peso mosca: Lucas Rocha venceu Stewart Nicoll por decisão unânime
Peso palha: Julia Polastri venceu Karolina Kowalkiewicz por nocaute no terceiro round
Peso galo: Luan Lacerda venceu Saimon Oliveira por finalização (chave de braço) no segundo round
