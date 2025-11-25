A grande vitória por 3 a 0 sobre o Yale consolidou o Atlético como força no futebol estadual e simbolizou o nascimento do futebol mineiro organizado.

Em 1914, o Atlético conquistou sua primeira taça, a Taça Bueno Brandão, tornando-se o primeiro clube a erguer um troféu de futebol em Minas Gerais.

O Clube Atlético Mineiro foi fundado em 25 de março de 1908, por estudantes em Belo Horizonte, com o objetivo de ser um clube representativo da nova capital mineira.

O Clube Atlético Mineiro nasceu em 25 de março de 1908, fundado por um grupo de estudantes do tradicional colégio Arnaldo, em Belo Horizonte, que sonhavam em criar um time representativo da nova capital mineira. Entre os fundadores estavam Mário Toledo, Aníbal Machado e Antônio Antunes, jovens idealistas que viam no futebol um símbolo de modernidade e união. O Lance! relembra o primeiro título da história do Atlético Mineiro.

Naquele tempo, o futebol ainda era uma novidade em Minas Gerais, restrito a poucas demonstrações e jogos improvisados. O Atlético surgiu como o primeiro clube estruturado da capital, adotando o preto e o branco como cores oficiais e o lema que o acompanharia para sempre: garra, raça e paixão.

Primeiro título da história do Atlético Mineiro

Nos primeiros anos, o Galo — apelido que surgiria décadas depois — enfrentava dificuldades logísticas e financeiras. Os jogos eram disputados em campos de terra, e o transporte dos jogadores até os estádios dependia de bondes ou até carroças. Ainda assim, o clube se consolidou como uma das forças emergentes do futebol mineiro.

Em 1914, apenas seis anos após a fundação, o Atlético conquistaria seu primeiro título, a Taça Bueno Brandão, um torneio pioneiro que marcaria o início oficial do futebol organizado em Minas Gerais. A taça levaria o nome do então governador do estado e se tornaria o primeiro troféu da história atleticana.

A Taça Bueno Brandão: o marco do futebol mineiro

O torneio foi organizado para celebrar a consolidação do futebol em Belo Horizonte e homenagear o governador Bueno Brandão, grande entusiasta do esporte. A competição reuniu clubes locais como o Yale, Morro Velho e Morro do Pilar, além do próprio Atlético.

O Galo, liderado por José Dias e Aníbal Machado, apresentou um futebol sólido e competitivo. Com um ataque eficiente e defesa organizada, o Atlético venceu seus principais adversários e ergueu o troféu em 16 de agosto de 1914, após vitória sobre o Yale por 3 a 0.

A conquista teve grande repercussão na cidade. Os jornais da época celebraram o título como a prova de que Belo Horizonte já era uma capital moderna e esportiva. A festa durou dias, com desfiles e homenagens ao elenco campeão.

Mais do que um simples torneio, a Taça Bueno Brandão representou o nascimento oficial do futebol mineiro e a consagração do Atlético como seu clube fundador.

O início da hegemonia atleticana

A conquista de 1914 marcou o início de uma trajetória de supremacia estadual. O Atlético se consolidou como o principal representante de Minas Gerais nas décadas seguintes, tornando-se o primeiro campeão mineiro em 1915 e o clube que mais fomentou o desenvolvimento do futebol na região.

O espírito competitivo mostrado na Taça Bueno Brandão moldaria a identidade atleticana. O time nascia com características que se tornariam eternas: determinação, raça e a capacidade de superar adversidades. A partir daquele primeiro troféu, o Atlético se tornaria o clube da luta e da superação, atributos que definiriam o apelido "Galo" nos anos 1930.

A vitória também deu ao Atlético uma conexão imediata com sua torcida. O clube era visto como símbolo de orgulho para os mineiros, representando a força e a persistência do povo da capital. Desde então, a camisa alvinegra passou a ser sinônimo de paixão e resistência.

O futebol mineiro e o pioneirismo do Galo

O título de 1914 teve impacto além das quatro linhas. Ele incentivou a criação de novos clubes, o surgimento de ligas e a realização de campeonatos regulares. O Atlético foi o motor do crescimento do futebol em Minas, ajudando a popularizar o esporte e abrindo caminho para rivais históricos como o América e o Cruzeiro.

O pioneirismo do Galo se reflete até hoje: foi o primeiro clube mineiro a vencer o Campeonato Brasileiro (1971), o primeiro a conquistar a Libertadores (2013) e o primeiro a erguer títulos em todas as grandes competições nacionais. Essa vocação para abrir caminhos nasceu com a Taça Bueno Brandão, o ponto de partida da trajetória vitoriosa.

Mais do que o troféu em si, o título simboliza o momento em que Minas Gerais entrou de vez no mapa do futebol brasileiro — e o Atlético, como protagonista, escreveu o primeiro capítulo dessa história.

O legado da conquista do Atlético Mineiro

Mais de um século depois, a Taça Bueno Brandão ainda é lembrada com orgulho pelos torcedores e preservada como relíquia no acervo do clube. O troféu representa não apenas o início da história atleticana, mas o nascimento do próprio futebol mineiro.

O Atlético nasceu vencedor — e essa marca o acompanha desde 1914. O mesmo espírito de garra que levou o time à primeira taça se vê em cada geração de jogadores, dos ídolos históricos como Reinaldo e Éder aos heróis recentes de 2013 e 2021.

O primeiro título, conquistado com suor e paixão, definiu o DNA do clube: o Galo é o time que luta, resiste e vence.

Curiosidades históricas do primeiro título da história do Atlético Mineiro