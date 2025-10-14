UFC Fight Night no Rio marca quebra de recorde de público
O evento contou com 16 mil pessoas e é o maior até hoje no Rio de Janeiro
O Rio de Janeiro recebeu o UFC Fight Night no último sábado (11) e quebrou um recorde da modalidade no estado. Com muitas lutas no card, com destaque para o duelo de Charles do Bronxs e Mateusz Gamrot, o público brasileiro lotou a Farmasi Arena, com mais de 16 mil pessoas assistindo ao evento.
O evento ocorreu na Farmasi Arena, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Com capacidade para 18 mil pessoas, o local ficou praticamente abarrotado com as 16.297 pessoas que atenderam ao evento. Esse foi o maior público registrado até hoje em qualquer evento da modalidade no estado do Rio de Janeiro.
É possível observar uma crescente na adesão do público ao UFC. Em 2023, o UFC Rio recebeu pouco mais que 13 mil pessoas, enquanto em 2024, o público já subiu para 14,200.
Maior público brasileiro da história do UFC
Apesar de ser um marco significativo na história da luta no Brasil, este não está nem perto do maior público já registrado em um evento de pugilismo em solo brasileiro. Em 2016, no dia 14 de maio, o estádio do Athletico-PR (Ligga Arena) recebeu o UFC 198, que contou com a presença de 45,207 pessoas.
