Atlético-MG 0 x 3 Flamengo no Brasileirão 2002; show de Liédson no Mineirão
Em 2002, o Flamengo viu Liédson brilhar para vencer o Galo no Mineirão.
O duelo entre Atlético-MG e Flamengo, disputado em 22 de setembro de 2002, no Mineirão, foi um dos jogos mais marcantes da campanha rubro-negra naquele Brasileirão. Em uma partida que começou equilibrada, o Flamengo cresceu no segundo tempo, impôs ritmo muito superior e venceu por 3 a 0 com autoridade, comandado pelo talento e oportunismo de Liédson, que marcou dois gols e foi o grande nome do confronto. O Lance! relembra Atlético-MG 0 x 3 Flamengo no Brasileirão 2002.
O primeiro tempo teve poucas chances claras, com o Atlético tentando controlar o jogo por meio da posse e circulação de bola no meio-campo, enquanto o Flamengo apostava em transições curtas com Iranildo e Fábio Baiano. A etapa inicial terminou em 0 a 0, mas já mostrava leve vantagem rubro-negra nas aproximações ofensivas.
Na volta do intervalo, porém, a partida mudou completamente. O Flamengo passou a dominar, acelerou o ritmo e encontrou no trio Iranildo–Fábio Baiano–Liédson sua principal arma. O Atlético, por sua vez, sofreu com falhas defensivas, desgaste físico e pouca criatividade para responder.
O resultado final — 3 a 0 — refletiu com precisão o segundo tempo amplamente superior do rubro-negro.
Atlético-MG 0 x 3 Flamengo no Brasileirão 2002
Primeiro tempo equilibrado e poucas chances para os dois lados
A etapa inicial foi marcada por muita disputa de bola e pouca inspiração ofensiva. O Atlético tentava criar com Mancini e Marques, mas esbarrava na boa marcação flamenguista no meio-campo, liderada por Felipe Melo e André Gomes.
O Flamengo, mesmo sem dominar completamente, conseguia chegar com mais objetividade. Liédson se movimentava bem entre os zagueiros, enquanto Iranildo buscava tabelas rápidas para quebrar linhas. Ainda assim, faltava precisão no último passe, e o goleiro Eduardo teve pouco trabalho.
O Atlético, apesar de jogar em casa, não conseguiu imprimir velocidade e raramente incomodou Júlio César. O empate sem gols parecia natural ao fim dos primeiros 45 minutos.
Flamengo explode no segundo tempo e abre caminho para a goleada
Logo no início do segundo tempo, aos 48 minutos, veio o lance que mudou o jogo. Após jogada trabalhada pela direita, Liédson apareceu bem posicionado e finalizou com precisão para fazer 1 a 0. O gol desestruturou o Atlético e deu confiança ao Flamengo, que passou a controlar o meio-campo.
Aos 58 minutos, Zé Carlos ampliou, aproveitando rebote dentro da área. A jogada começou em infiltração de Iranildo, que esteve em grande noite. O 2 a 0 obrigou o Atlético a se lançar ao ataque, mas a equipe mineira deixou ainda mais espaços para o Flamengo explorar.
Aos 62 minutos, Liédson marcou novamente, desta vez completando jogada rápida pelo lado esquerdo. O atacante demonstrava faro de gol, mobilidade e precisão técnica — um verdadeiro pesadelo para a defesa atleticana, que não conseguia acompanhar seu ritmo.
Atlético sem reação e Fla administrando com maturidade
Após o terceiro gol, o Flamengo controlou completamente o jogo. Felipe Melo foi dominante na marcação, Athirson oferecia amplitude pelo lado esquerdo, e André Bahia dava solidez na saída de bola.
O Atlético tentava responder com Mancini e Marques, mas esbarrava na defesa rubro-negra e na própria dificuldade de construção ofensiva. Mesmo com as substituições feitas por Geninho, o time mineiro tinha pouca profundidade e não conseguia criar chances reais.
O Flamengo administrou a vantagem com tranquilidade até o apito final e saiu do Mineirão com uma vitória contundente e extremamente convincente.
Vitória que embalou o rubro-negro no campeonato
O 3 a 0 no Mineirão representou um salto de confiança para o Flamengo, que buscava estabilidade na competição. A atuação de Liédson foi um marco da campanha rubro-negra, consolidando o atacante como um dos mais decisivos da Série A naquele momento.
Para o Atlético, o resultado expôs fragilidades defensivas e falta de criatividade — problemas que impactariam o time ao longo da temporada.
Ficha técnica - Atlético-MG 0 x 3 Flamengo no Brasileirão 2002
Atlético-MG 0 x 3 Flamengo
Competição: Campeonato Brasileiro 2002 – 13ª rodada
Data: Domingo, 22 de setembro de 2002
Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Gols
Flamengo:
- Liédson, 48’ e 62’
- Zé Carlos, 58’
Atlético-MG
Eduardo; Batata, Ronildo, Carlos Gutiérrez e Paulinho; Souza, Leonardo Oliveira, Hélcio Alisk; Mancini, Washington Zulu e Marques. Técnico: Geninho.
Flamengo
Júlio César; André Bahia, Felipe Melo, Athirson, Flávio Tanajura, André Gomes; Jorginho Araújo, Iranildo, Fábio Baiano; Zé Carlos e Liédson. Técnico: Evaristo Macedo.
