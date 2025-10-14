UFC 323: Dana White oficializa Pantoja x Joshua Van em defesa de cinturão
Evento terá duas disputas de cinturão, com Dvalishvili x Yan na luta principal
Dana White, presidente do UFC, anunciou nesta segunda-feira (13) as lutas do UFC 323, que acontecerá em 6 de dezembro na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos. O evento contará com duas disputas de título, incluindo Alexandre Pantoja defendendo o cinturão dos pesos-moscas contra Joshua Van na co-luta principal e a revanche entre Merab Dvalishvili e Petr Yan pelo título dos galos.
Confronto que foi antecipado no UFC Rio
Alexandre Pantoja, campeão peso-mosca (até 57 kg), fará sua quinta defesa consecutiva do título. Ele o conquistou em julho de 2023 ao derrotar Brandon Moreno e, desde então, manteve uma sequência dominante, defendendo o cinturão contra lutadores como Brandon Royval e Steve Erceg.
Seu adversário, Joshua Van, de 23 anos, chega à disputa com quatro vitórias consecutivas no UFC e é considerado uma das promessas da nova geração. O confronto entre Pantoja e Van foi vazado no UFC Rio, quando Michael Aswell pediu para lutar no mesmo card de seu compatriota.
Revanche de Merab Dvalishvili x Petr Yan
A luta principal trará a revanche pelo título dos galos (61 kg) entre o campeão Merab Dvalishvili e o ex-detentor do cinturão Petr Yan. Eles se enfrentaram em 2023, com vitória de Dvalishvili por decisão unânime, após o georgiano massacrar o russo.
Dvalishvili fará sua quarta defesa de título somente em 2025, um feito raro. Ele já defendeu seu título três vezes neste ano: contra Umar Nurmagomedov em janeiro, Sean O'Malley em junho e Cory Sandhagen em outubro. O duelo contra Yan encerrará sua temporada.
Além das defesas dos cinturões de Merab e Pantoja, o card do UFC 323 em Las Vegas também incluirá os confrontos entre Cejudo x Talbott e Blachowicz x Guskov.
