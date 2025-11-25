A expulsão de Júnior Baiano aos 4 minutos alterou o curso da partida a favor do Atlético.

Atlético-MG venceu o Flamengo por 6 a 1 no Mineirão em 14 de novembro de 2004.

O Mineirão viveu uma tarde histórica em 14 de novembro de 2004. Pela 41ª rodada do Brasileirão, o Atlético-MG atropelou o Flamengo por 6 a 1 em uma partida marcada pela expulsão precoce de Júnior Baiano, pela eficiência ofensiva do Galo e pela atuação impecável de Alex Mineiro. O resultado, até hoje lembrado pelas duas torcidas, simbolizou um dos grandes placares da história recente do confronto. O Lance! relembra Atlético-MG 6 x 1 Flamengo no Brasileirão 2004.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Atlético começou o jogo de forma intensa, vertical e determinado a pressionar. Em poucos minutos, já havia aberto vantagem com Zé Antônio e Márcio Mixirica, aproveitando falhas defensivas do Flamengo. A expulsão de Júnior Baiano aos 4 minutos — ainda antes do primeiro gol — mudou completamente o panorama da partida e deixou o time carioca em situação dramática desde o início.

Do outro lado, o Galo aproveitou cada espaço. A equipe de Mário Sérgio mostrou agressividade nas transições, precisão nas finalizações e controle emocional para transformar a vantagem numérica em domínio absoluto do jogo. Rodrigo Fabri, Renato, Wagner e Alex Mineiro comandaram uma das atuações ofensivas mais contundentes da equipe na década.

continua após a publicidade

Mesmo com o gol de Jean no início da segunda etapa, o Flamengo não teve forças para reagir. O Atlético continuou ditando o ritmo, marcou mais quatro vezes e deixou o Mineirão em festa com uma das maiores goleadas do campeonato.

Atlético-MG 6 x 1 Flamengo no Brasileirão 2004

Atlético aproveita expulsão e constrói 2 a 0 ainda no primeiro tempo

A partida ganhou seu elemento decisivo logo aos 4 minutos, quando Júnior Baiano foi expulso por falta dura. O Flamengo, que já vinha pressionado pela sequência instável no campeonato, viu seu plano de jogo ruir antes mesmo de ser executado.

continua após a publicidade

Aos 4 minutos — no lance subsequente à expulsão — Zé Antônio abriu o placar aproveitando falha defensiva e completando para o gol. O Atlético se lançou com ainda mais confiança, acelerando jogadas e explorando as laterais com Rubens Cardoso e Alessandro.

Aos 14 minutos, Márcio Mixirica ampliou após jogada bem trabalhada pelo meio, finalizando com categoria. O Galo controlava o jogo, com posse de bola, intensidade e domínio físico. O Flamengo tentava reorganizar seu sistema com zagueiros improvisados e apoio de Douglas Silva, mas a desvantagem numérica pesava.

O intervalo marcou 2 a 0, mas o placar poderia ter sido maior.

Flamengo diminui, mas Galo responde com avalanche ofensiva

O Flamengo voltou para o segundo tempo tentando equilibrar a partida, e conseguiu diminuir aos 53 minutos com Jean, após boa jogada pela direita. O gol parecia recolocar o time carioca no jogo, mas a reação durou pouco.

O Atlético manteve o ritmo agressivo, seguia recuperando bolas no meio-campo com Zé Luís e Renato, e encontrava facilidade para infiltrar contra uma defesa fragilizada. O gol de Renato aos 49 minutos (ainda no início do segundo tempo) já havia reestabelecido a vantagem confortável antes mesmo do gol flamenguista, que apenas reduziu um pouco a diferença momentânea.

Aos 58 minutos, Wagner — que entrara minutos antes — marcou o quarto gol do Galo, aproveitando cruzamento preciso e finalizando de primeira. O time mineiro vivia seu melhor momento na partida, com ampla superioridade técnica e física.

Aos 71 e 80 minutos, Alex Mineiro completou a festa com dois gols característicos: oportunismo, posicionamento e frieza na finalização. O atacante foi o grande nome do jogo e tornou a goleada um capítulo inesquecível para a torcida atleticana.

Domínio total e tarde para entrar na história

O 6 a 1 foi reflexo de um Atlético concentrado, agressivo e preciso. A expulsão de Júnior Baiano certamente influenciou o jogo, mas a intensidade e a capacidade de finalização do Galo explicam o placar elástico. O Flamengo, com um a menos desde o início, não conseguiu competir e viveu uma de suas piores tardes na competição.

Para o Atlético, foi uma vitória categórica e um dos jogos mais marcantes da campanha. Para o Flamengo, uma derrota que virou símbolo de instabilidade e fragilidade de um período difícil esportivamente.

Ficha técnica - Atlético-MG 6 x 1 Flamengo no Brasileirão 2004

Atlético-MG 6 x 1 Flamengo

Competição: Campeonato Brasileiro 2004 – 41ª rodada

Data: Domingo, 14 de novembro de 2004

Horário: 16h00

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Gols

Atlético-MG:

Zé Antônio, 4’

Márcio Mixirica, 14’

Renato, 49’

Wagner, 58’

Alex Mineiro, 71’ e 80’

Flamengo:

Jean, 53’

Atlético-MG

Danrlei; Alessandro, André Luiz, Adriano Duarte e Rubens Cardoso; Zé Luís, Zé Antônio, Renato, Márcio Mixirica, Rodrigo Fabri e Alex Mineiro. Técnico: Mário Sérgio.

Flamengo

Júlio César; China, Valdomiro, Júnior Baiano e Athirson; Douglas Silva, Zinho, Jônatas, Da Silva; Dimba e Jean. Técnico: Andrade.