O Grêmio dominou o jogo com uma atuação sólida e organizada sob o comando de Tite.

Rodrigo Fabri foi o destaque, marcando dois gols no início da partida.

Grêmio venceu o Palmeiras por 3 a 0 no Estádio Olímpico em 11 de novembro de 2001.

O encontro entre Grêmio e Palmeiras em 11 de novembro de 2001, pela 23ª rodada do Brasileirão, marcou mais uma atuação sólida do time gaúcho comandado por Tite naquela fase da competição. Jogando no Estádio Olímpico, o Grêmio venceu por 3 a 0 com autoridade, eficiência nas finalizações e total controle emocional, apoiado sobretudo na grande exibição de Rodrigo Fabri, autor de dois gols ainda no início da partida. O Lance! relembra Grêmio 3 x 0 Palmeiras no Brasileirão 2001.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Palmeiras, em momento instável, apresentou dificuldades desde o início. A equipe de Márcio Araújo até tentou equilibrar a posse de bola, mas encontrou um Grêmio muito mais organizado, com Emerson controlando o meio-campo, Roger Machado inspirado pela esquerda e Zinho coordenando as ações ofensivas.

A vitória tricolor começou a ser construída cedo, com Rodrigo Fabri aproveitando duas oportunidades claras para marcar aos 12 e aos 20 minutos. A partir daí, o Grêmio administrou o jogo, acelerou quando precisava e manteve o controle diante de um Palmeiras que mostrava pouca inspiração e muitos problemas defensivos.

continua após a publicidade

A etapa final só confirmou o domínio gaúcho: o Grêmio ampliou com Fábio de los Santos e deixou o Olímpico celebrando mais três pontos importantes na luta por posições na parte de cima da tabela.

Grêmio 3 x 0 Palmeiras no Brasileirão 2001

Rodrigo Fabri decide cedo e coloca o Tricolor Gaúcho no comando

O começo de jogo foi avassalador por parte do Grêmio. Aos 12 minutos, Rodrigo Fabri abriu o placar em lance de oportunismo, aproveitando movimentação pelo lado direito e finalizando com precisão. O gol deu confiança ao time tricolor e acentuou o bom momento vivido na partida.

continua após a publicidade

O Palmeiras sofreu para reagir. A equipe paulista tinha dificuldades na saída de bola e pouco conseguia produzir com Fábio Júnior e Darío Muñoz. O meio-campo, com Magrão e Fernando, não conseguia encaixar a marcação sobre Emerson e Zinho.

Aos 20 minutos, Rodrigo Fabri voltou a aparecer, desta vez completando jogada trabalhada pela esquerda. O atacante viveu noite inspirada, com movimentações inteligentes e grande capacidade de decisão. O Palmeiras, já abalado, mostrava nervosismo e acumulava erros de posicionamento.

O 2 a 0 cedo deu ao Grêmio tranquilidade e controle total do jogo.

Palmeiras tenta equilibrar, mas Grêmio controla com maturidade

Após sofrer os dois gols, o Palmeiras passou a tentar maior posse de bola, especialmente com Pedrinho caindo por dentro para ajudar na construção. No entanto, o Grêmio mantinha postura compacta e bem distribuída, dificultando qualquer aproximação paulista.

O time de Tite alternava pressão e controle, usando as arrancadas de Luís Mário e a força física de Emerson para comandar o meio-campo. Danrlei, por sua vez, quase não foi exigido durante a primeira etapa.

O Palmeiras esboçou alguma melhora após os 35 minutos, mas não conseguiu criar chances reais e terminou o primeiro tempo ainda sob domínio tricolor.

Tricolor Gaúcho confirma superioridade e fecha goleada

O Grêmio voltou do intervalo determinado a manter o alto nível. Roger Machado e Rubens Cardoso continuavam participativos pelos lados, e o meio-campo tricolor seguia soberano.

Aos 81 minutos, Fábio de los Santos — que havia entrado no segundo tempo — marcou o terceiro gol, coroando a estratégia de Tite e premiando a intensidade do time gaúcho até os minutos finais. A jogada nasceu de recuperação de bola no meio e rápida aceleração pelo corredor esquerdo.

O Palmeiras, abatido, apenas administrava o resultado para evitar uma goleada maior. A equipe paulista viveu noite de pouca inspiração e repetiu alguns dos problemas defensivos que marcaram sua campanha.

O Grêmio, por sua vez, saiu aplaudido e reforçando a boa fase no campeonato.

Vitória com assinatura de Tite e grande atuação tricolor

O 3 a 0 sobre o Palmeiras mostrou um Grêmio maduro, organizado e eficiente. Rodrigo Fabri foi o nome da partida, mas toda a estrutura tricolor funcionou, especialmente o setor de meio-campo.

Para o Palmeiras, a derrota agravou a crise, expôs fragilidades e reforçou a necessidade de ajustes urgentes.

Ficha técnica - Grêmio 3 x 0 Palmeiras no Brasileirão 2001

Grêmio 3 x 0 Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro 2001 – 23ª rodada

Data: Domingo, 11 de novembro de 2001

Local: Estádio Olímpico, Porto Alegre (RS)

Gols

Grêmio:

Rodrigo Fabri, 12’ e 20’

Fábio de los Santos, 81’

Grêmio

Danrlei; Pedrinho, Nenê, Roger Machado e Rubens Cardoso; Marinho, Zinho, Emerson e Gavião; Rodrigo Fabri e Luís Mário. Técnico: Tite.

Palmeiras

Sérgio; Arce, Leonardo, Alexandre e Daniel Martins; Magrão, Fernando, Flávio, Pedrinho; Fábio Júnior e Darío Muñoz. Técnico: Márcio Araújo.