Após vencer UFC Rio, Charles do Bronx recebe suspensão médica
Brasileiro precisa de sete dias sem nenhum tipo de contato
O brasileiro Charles do Bronx, vencedor da luta principal do UFC Rio, recebeu uma suspensão médica de 14 dias por conta dos danos físicos da noite. Além dele, outros lutadores brasileiros foram afastados, sendo quatro deles com uma suspensão mais severa, de seis meses. A lista foi divulgada pelo site "MMA Junkie" com informações da Comissão Atlética Brasileira de MMA. A suspensão médica é uma ação comum no MMA e permite preservar a saúde e o físico dos atletas.
Charles do Bronx recebeu a suspensão de duas semanas, sendo uma delas sem qualquer tipo de contato físico. Os mais prejudicados foram Vicente Luque, Jhonata Diniz, Lucas Almeida e Saimon Oliveira, que receberam 180 dias de afastamento médico, com alguns tendo repouso incluído na indicação.
Atletas suspensos após o UFC Rio
- Charles do Bronx: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias;
- Mateusz Gamrot: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias;
- Deiveson Figueiredo: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias;
- Montel Jackson: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias;
- Joel Alvarez: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias;
- Vicente Luque: Suspenso por 180 dias com 45 dias de repouso obrigatório por fratura na órbita direita;
- Mário Pinto: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias;
- Jhonata Diniz: Suspenso por 180 dias ou até ser liberado por um médico bucomaxilofacial, com 45 dias de repouso obrigatório;
- Kaan Ofli: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias;
- Ricardo Ramos: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias;
- Michael Aswell: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias;
- Lucas Almeida: Suspenso por 180 dias, sem contato por 180 dias ou até que o raio-X da mão direita seja liberado pelo médico, com repouso obrigatório por 30 dias;
- Jafel Filho: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias;
- Clayton Carpenter: Suspenso por 180 dias, sem contato por 30 dias, ou até que a ressonância magnética do ombro direito seja liberada por um médico;
- Vitor Petrino: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias;
- Thomas Petersen: Suspenso por 60 dias, sem contato por 45 dias;
- Bia Mesquita: Suspensa por 14 dias, sem contato por sete dias;
- Irina Alekseeva: Suspensa por 60 dias, sem contato por 45 dias;
- Lucas Rocha: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias;
- Stewart Nicoll: Suspenso por 30 dias, sem contato por 21 dias;
- Julia Polastri: Suspensa por 14 dias, sem contato por sete dias;
- Karolina Kowalkiewicz: Suspensa por 45 dias, sem contato por 30 dias;
- Luan Lacerda: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias;
- Saimon Oliveira: Suspenso por 180 dias sem contato por 180 dias ou até que seja liberado por um ortopedista.
Veja como foi a luta de Do Bronx
Round 1 - Charles Oliveira começou muito bem o round, conectando chutes frontais, mesmo quando ficou para baixo, atacou na omoplata. No meio do assalto, ficou por cima de Gamrot, pegou as costas e esteve perto de finalizar!
Round 2 - Desta vez, Charles inicia o grappling, consegue cinturar Gamrot e leva para baixo. Logo depois, consegue as costas e finaliza! CHARLES DO BRONX VENCE MATEUSZ GAMROT!
