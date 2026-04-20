Valor de mercado de Endrick aumenta em momento decisivo pré-Copa

Autor de um gol e uma assistência na vitória do Lyon em cima do PSG no domingo, o atacante Endrick vive momento decisivo de briga por vaga na Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O centroavante pode aparecer na lista de Carlo Ancelotti e, a poucas semanas da convocação, tem retomado um caminho positivo no mercado da bola europeu. Após um período desvalorizado, o brasileiro voltou a aumentar sua avaliação financeira jogando na liga francesa.

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Endrick é o terceiro jogador mais valioso do Brasil entre os atletas sub-20 atualmente. Segundo o Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de atletas e clubes, o centroavante é cotado em 35 milhões de euros atualmente, o equivalente a pouco mais de R$ 205 milhões na cotação atualizada. O valor publicado pelo site é o maior desde junho de 2025, quando ainda atuava pelo Real Madrid e vivia fase de desvalorização financeira.

Quando chegou à Espanha, o jovem atacante era cotado em 60 milhões de euros, valor que caiu para 40 milhões de euros em dezembro de 2024, seis meses após sua chegada, de acordo com o Transfermarkt. Na sequência, a plataforma registrou mais duas quedas no valor de mercado. Em junho de 2025, quando ficou em 35 milhões de euros, e em dezembro do ano passado, que marcou 25 milhões de euros. No final de março, na nova rodada de atualizações dos preços dos jogadores, Endrick voltou a crescer no ranking.

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Desde sua chegada ao Lyon, Endrick já disputou 17 partidas pelo Lyon e marcou sete gols, além de mais seis assistências, já contando com as participações no jogo contra o Paris Saint-Germain. Os números são consideravelmente melhores aos que o brasileiro conquistou no Real Madrid, quando atuou em 40 jogos e também marcou sete gols, sem assistências.

Com base na última convocação feita por Carlo Ancelotti, para os amistosos do Brasil contra França e Croácia, Endrick era o sétimo jogador mais valioso do elenco, empatado com o zagueiro Bremer. O atacante entrou na reta final do segundo jogo nos EUA, sofreu um pênlti e deu uma assistência na vitória por 3 a 1 contra os croatas.

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O resultado em campo reflete diretamente na valorização de Endrick no mercado da bola. O centroavante, apesar de não estar no topo da lista de jogadores mais valiosos do mundo, pode chegar na Copa do Mundo em uma crescente esportiva e financeira, que pode ser potencializada pela competição.