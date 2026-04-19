Com gol e assistência de Endrick, Lyon abre 2 a 0 contra o PSG; veja gols

Lyon vai vencendo dentro do Parc des Princes

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/04/2026
16:19
Atualizado há 0 minutos
Endrick comemora gol marcado em PSG x Lyon (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
O Lyon abriu 2 a 0 sobre o Paris Saint-Germain neste domingo (19), em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Francês, com grande atuação do brasileiro Endrick, decisivo nos dois gols dos Les Gones.

No primeiro gol, o atacante mostrou explosão e oportunismo ao ganhar na velocidade do zagueiro adversário e finalizar com precisão. A bola ainda tocou caprichosamente na trave antes de morrer no fundo da rede, sem chances para o goleiro.

Já no segundo gol, em um contra-ataque veloz, Afonso Moreira recebeu passe de Endrick, disparou em velocidade, deixou Achraf Hakimi para trás na corrida e finalizou com categoria na saída de Matvei Safonov, ampliando a vantagem do Lyon com muita frieza.

Veja gols da partida entre PSG X Lyon

