Uefa abandona design da bola da Champions após 26 anos; entenda
Novo acordo exclui a Adidas e vale para as três principais competições da federação
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Após 26 anos, a UEFA está em negociações exclusivas com a Nike para o fornecimento das bolas da Champions League e de outras competições masculinas. A mudança vale para o ciclo de 2027 a 2031 e inclui também a Europa League e a Conference League, segundo apurações do Financial Times.
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A movimentação ocorre após a Adidas, que detinha o contrato desde 2001, perder a licitação da UEFA. Como a empresa alemã possui os direitos sobre o icônico design estrelado, a entrada da Nike a partir de 2027 implicará em um novo estilo visual para a bola oficial das competições.
Segundo comunicado emitido pela UC3, empresa responsável pelo processo de licitação que gere os direitos comerciais da federação, as conversas já estão em estágio avançado: "A UC3 inicia negociações exclusivas com a Nike para se tornar a fornecedora oficial de bolas de jogo para as competições de clubes masculinos da UEFA".
Sobre o novo contrato
Fontes como a FourFourTwo e o Financial Times indicam que o novo acordo com a Nike pode duplicar o valor pago à Uefa, chegando a US$45 milhões anuais. Com isso, a Nike assume o patrocínio com o novo design da bola para a Champions League a partir da temporada 2027/28. Além disso, as bolas oficiais da Europa League e da Conference League também irão fazer parte do pacote.
Dessa maneira, pela primeira vez, uma única empresa fornecerá a bola para as três principais competições de clubes da entidade. Atualmente, as bolas oficiais da Europa League e da Conference League são fornecidas pela varejista francesa Decathlon, sob a marca Kipsta.
Consequentemente, a última partida com a bola Finale, da Adidas, deve ser a final da Champions de 2027, programada para o Estádio Metropolitano de Madrid. A partir de então, a Nike assume o posto com um novo conceito visual desenvolvido em parceria com a UC3.
Vale lembrar que a Nike já foi fornecedora oficial da UEFA, para a Champions League, entre 1997 e 2001. Na época, as bolas apresentavam um design mais simples, com o característico logotipo Swoosh em destaque.
Outras mudanças na Champions League
No ano passado, a UEFA também anunciou outra mudança importante em suas parcerias. Após mais de 30 anos com a Heineken, patrocinadora desde 1994, a Champions League passou a ser parceira da cervejaria AB InBev, dona de marcas como a Budweiser.
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