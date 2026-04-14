Bayern de Munique x Real Madrid: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pelas quartas de final
Bayern de Munique e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela HBO Max (streaming).
Relacionadas
- Lancepédia
Transporte entre as cidades-sede da Copa do Mundo 2026: voos, trens e logística
Lancepédia06/04/2026
- Futebol Internacional
PSG vence o Liverpool novamente e garante vaga nas semifinais da Champions
Futebol Internacional14/04/2026
- Futebol Internacional
Yamal tenta, mas Atlético de Madrid para Barcelona e avança na Champions
Futebol Internacional14/04/2026
Ficha do jogo
O Bayern de Munique chega para o confronto embalado e cheio de confiança. A equipe comandada por Vincent Kompany não perde há 15 jogos e construiu uma vantagem importante ao vencer a partida de ida por 2 a 1, no Santiago Bernabéu (com gols de Luis Díaz e Harry Kane). Jogando pelo empate para avançar à semifinal, os bávaros vivem um momento ofensivo impressionante — vindo de uma goleada por 5 a 0 sobre o St. Pauli que quebrou o recorde de gols do clube na Bundesliga — e contam com o goleiro Manuel Neuer em grande fase.
O Real Madrid, por sua vez, precisa reverter a desvantagem fora de casa após ser derrotado na ida. O time do técnico Álvaro Arbeloa não vive seu melhor momento: acumula três jogos sem vitória e vem de um empate por 1 a 1 com o Girona pelo Campeonato Espanhol. Apesar das falhas defensivas recentes, o gol marcado por Mbappé no primeiro duelo mantém a disputa aberta. A equipe espanhola aposta no poder de decisão de suas estrelas para buscar a virada em solo alemão.
Tudo sobre o jogo entre Real Madrid x Bayern de Munique (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique 🆚 Real Madrid
Quartas de final (Volta) – UEFA Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE).
👁️ Onde assistir: Max (streaming).
🕴️ Arbitragem: Slavko Vinčić (SER).
🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (SER) e Andraž Kovačič (SER).
📺 VAR: Pol van Boekel (HOL).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Gnabry; Olise, Harry Kane e Luis Díaz.
⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Lunin; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger e Carreras; Camavinga, Valverde, Arda Güler e Bellingham; Vini Jr. e Mbappé.
