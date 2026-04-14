Bayern de Munique x Real Madrid: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pelas quartas de final

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/04/2026
19:40
Bayern de Munique e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Relacionadas

Ficha do jogo

Bayern de Munique-escudo-onde-assistir
BAY
RMA
Quartas - volta
Champions League
Data e Hora
quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local
Allianz Arena, em Munique (ALE)
Árbitro
Slavko Vinčić (SER)
Assistentes
Tomaž Klančnik (SER) e Andraž Kovačič (SER)
Var
Pol van Boekel (HOL)
Onde assistir

O Bayern de Munique chega para o confronto embalado e cheio de confiança. A equipe comandada por Vincent Kompany não perde há 15 jogos e construiu uma vantagem importante ao vencer a partida de ida por 2 a 1, no Santiago Bernabéu (com gols de Luis Díaz e Harry Kane). Jogando pelo empate para avançar à semifinal, os bávaros vivem um momento ofensivo impressionante — vindo de uma goleada por 5 a 0 sobre o St. Pauli que quebrou o recorde de gols do clube na Bundesliga — e contam com o goleiro Manuel Neuer em grande fase.

O Real Madrid, por sua vez, precisa reverter a desvantagem fora de casa após ser derrotado na ida. O time do técnico Álvaro Arbeloa não vive seu melhor momento: acumula três jogos sem vitória e vem de um empate por 1 a 1 com o Girona pelo Campeonato Espanhol. Apesar das falhas defensivas recentes, o gol marcado por Mbappé no primeiro duelo mantém a disputa aberta. A equipe espanhola aposta no poder de decisão de suas estrelas para buscar a virada em solo alemão.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Gnabry; Olise, Harry Kane e Luis Díaz.

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Lunin; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger e Carreras; Camavinga, Valverde, Arda Güler e Bellingham; Vini Jr. e Mbappé.

