Safanov vira assunto durante Liverpool x PSG na Champions League

O PSG venceu o Liverpool por 2 a 0, nesta terça-feira (14), em Anfield, na Inglaterra, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. Com o resultado, a equipe francesa avançou para a semifinal do torneio europeu com o placar agregado de 4 a 0. Apesar da vantagem expressiva, um dos destaques da classificação foi o goleiro Matvei Safanov.

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O goleiro russo foi responsável por parar as investidas do ataque do Liverpool. A pressão dos Reds aconteceu principalmente no segundo tempo, onde Safanov precisou salvar o PSG em pelo menos três oportunidades claras de gols dos ingleses.

A atuação ganhou destaque entre os torcedores que acompanhavam a partida. Europeus e brasileiros deram créditos ao goleiro pela classificação do PSG à semifinal da UEFA Champions League. Veja a repercussão abaixo:

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Tradução: "Safanov, seu russo sexy! Que reviravolta, e fico feliz que ele seja nosso número 1".

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Como foi PSG X Liverpool?

Texto por: Tiago Teixeira Mendes

O confronto iniciou com o PSG tentando ditar o ritmo da posse de bola, mas o Liverpool assumiu rapidamente o controle das ações ofensivas. A primeira oportunidade clara dos visitantes surgiu em um passe por cima de João Neves para Dembélé; o francês dominou de costas e finalizou de voleio, mas a bola passou por cima do travessão de Mamardashvili. O time da casa manteve a intensidade e forçou o recuo das linhas defensivas parisienses durante a maior parte do primeiro tempo.

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A partida sofreu uma alteração tática importante com a lesão de Hugo Ekitiké, que precisou ser substituído por Salah. O egípcio participou diretamente da jogada mais perigosa do Liverpool na etapa inicial ao cruzar uma bola para o centro da área. O lateral Kerkez finalizou à queima-roupa e exigiu uma defesa de Safonov, que deu rebote no centro da pequena área. No momento em que Van Dijk tentava concluir para o gol, o zagueiro Marquinhos realizou um desvio para afastar a bola.

Nos minutos finais antes do intervalo, o Liverpool seguiu pressionando e explorando os cruzamentos laterais para aproveitar a estatura de seus atacantes. O PSG, por sua vez, concentrou-se em fechar os espaços pelo meio e buscar transições rápidas, embora sem sucesso nas finalizações. A defesa francesa conseguiu neutralizar as investidas de Szoboszlai e Gravenberch, garantindo que a igualdade sem gols permanecesse no placar até o encerramento do primeiro tempo em Anfield.

Na segunda etapa, o Liverpool voltou com uma postura ainda mais agressiva e ocupou o campo de ataque. Aos 19 minutos, o árbitro chegou a marcar um pênalti a favor dos donos da casa após uma queda de Mac Allister na área em disputa com Pacho. No entanto, após ser acionado pelo VAR e revisar o lance no monitor, o juiz anulou a marcação da penalidade, considerando que o contato não foi suficiente para a infração.

O PSG abriu o placar aos 28 minutos em um contra-ataque veloz. Barcola conduziu a bola pela esquerda e serviu Dembélé na entrada da área; o camisa 10 limpou a marcação de Mac Allister e finalizou com precisão no canto inferior de Mamardashvili. O gol desestabilizou a organização do Liverpool, que passou a ceder mais espaços enquanto tentava buscar um gol de honra nos minutos finais da eliminatória.

Já nos acréscimos, o PSG aproveitou novamente a exposição defensiva dos mandantes para fechar a conta. Barcola recebeu em profundidade e, ao entrar na área, cruzou rasteiro para Dembélé, que apenas escorou para o fundo das redes, anotando o seu segundo gol na noite. O time francês controlou a posse de bola nos instantes finais, garantindo o triunfo por 2 a 0 e a passagem para a próxima fase do torneio.