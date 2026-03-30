Sinner e Sabalenka ganham premição milionária com título do Miami Open

No último fim de semana (28 e 29), Jannik Sinner e Aryna Sabalenka conquistaram os títulos do Miami Open em suas respectivas chaves. Além do prestígio esportivo e dos pontos somados no ranking mundial, os campeões também garantiram premiações milionárias.

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No masculino, Sinner recebeu US$ 1.151.380 (cerca de R$ 5,7 milhões) pela conquista. Além do valor pago pela organização do torneio, é possível que o tenista receba também incentivos de patrocinadores pela conquista.

Na chave feminina, Sabalenka faturou a mesma quantia: US$ 1.151.380 (aproximadamente R$ 5,7 milhões). A premiação igualitária reforça a política do torneio de equiparar os ganhos entre homens e mulheres.

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Confira como funcionou a premiação do torneio;

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Gráfico mostra a premiação do Masters 1000 - Miami Open (Foto: NotebookLM)

Os feitos de Sinner e Sabalenka

Jannik Sinner conquistou o título neste domingo (29) após bater o polonês Jiri Lehecka. Com o título, Sinner se tornou o primeiro tenista a conquistar o Sunshine Double, isto é, os títulos de Indian Wells e Miami Open na mesma temporada, sem perder um set sequer. Ao todo, foram 12 jogos nos dois torneios de quadra dura com 100% de aproveitamento.

Aryna Sabalenka conquistou o título do Miami Open 2026 após superar a número 1 do mundo, a norte-americana Coco Gauff por 2 sets a 1 (6/4, 4/6 e 6/3). Com o resultado, ela se torna a quinta mulher da história a conquistar o Sunshine Double, ao vencer Indian Wells e o Miami Open na mesma temporada.

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É apenas a quarta vez na história que um homem e uma mulher alcançam o feito na mesma temporada. A última dobradinha aconteceu em 2016, com Novak Djokovic e Victoria Azarenka.

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