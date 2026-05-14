Athletico apresenta novo uniforme II para a temporada

O Athletico Paranaense e a Umbro lançaram a nova camisa oficial II para a temporada 2026. O uniforme dá continuidade ao conceito de identidade do clube e resgata a cor branca, historicamente presente em momentos da história athleticana.

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O modelo busca dialogar entre passado e presente ao incorporar elementos gráficos aplicados na meia-lua interna, na barra posterior externa e na parte interna da numeração. Nos ombros, o degradê do vermelho ao preto reforça a identidade rubro-negra, enquanto o escudo recebeu ajustes para melhorar a legibilidade e o destaque visual.

A camisa II também faz referência a símbolos do clube e a fases de transformação ao longo dos anos. O novo uniforme estreia na partida diante do Atlético Goianiense, nesta quinta-feira (14), pela Copa do Brasil.

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Athletico Paranaense e Umbro lançam a nova camisa dois para a temporada 2026 (Foto: Divulgação)

Segundo o diretor de operações do Athletico Paranaense, Fernando Volpato, o modelo resgata a cor branca em alusão a momentos importantes da história do clube, como a conquista da Copa do Brasil de 2019.

— A camisa oficial II de 2026 resgata a cor branca, que esteve presente em momentos muito importantes da história do Athletico Paranaense, como a conquista da Copa do Brasil 2019. Neste ano, o uniforme destaca a evolução do clube ao longo do tempo, reforçando o vento da inovação, sem deixar de lado as raízes rubro-negras — afirma Volpato.

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Já o diretor da Umbro no Brasil, Eduardo Dal Pogetto, destacou o equilíbrio entre tradição e contemporaneidade no desenvolvimento do uniforme.

— A camisa oficial II tem um papel muito especial: ela permite ousar, resgatar símbolos e contar novas histórias sem perder a essência. Esse modelo traduz exatamente isso. O uniforme foi pensado para equilibrar tradição e contemporaneidade, respeitando a identidade do Furacão — aponta Eduardo Dal Pogetto.

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