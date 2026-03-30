Neymar deve estar na Copa? Opiniões no mundo do futebol se dividem; confira

A Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá se aproxima, e milhões de torcedores tem esquentado um debate sobre Neymar Jr. Afinal, o camisa 10 do Santos deve estar na convocação final de Carlo Ancelotti? O Lance! compilou opiniões de jornalistas e ex-jogadores sobre o assunto. Confira abaixo:

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André Hernan, em entrevista ao Lance! - "Para ontem! Mesmo que não esteja 100% fisicamente, a presença dele é importante, óbvio que deve estar minimamente bem para entrar em campo, mas o Neymar deve ir".

Ricardo Rocha, em entrevista ao Lance! - "Hoje, está fora! Se melhorar, está dentro. Não tem uma pessoa que defenda mais que Neymar do que eu. Poderiam me perguntar se como treinador eu levaria o Neymar e eu levaria. Em 4 meses, tentaria recuperar".

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Ronaldo Fenômeno, em papo com a "CNN" - "Se ele estiver fisicamente bem, eu acredito que o Ancelotti vai levá-lo para a Copa do Mundo e ele pode ajudar muito durante a competição. Talvez não vá jogar todas as partidas ou não vá jogar a totalidade dos minutos. Mas o Neymar taticamente é um jogador muito importante, que já demonstrou todo o seu valor em todos os times pelos quais passou".

Dodô, na Rádio Transamérica - "Quem está fora da Seleção, que poderia estar? Pelo amor de Deus. A nossa seleção é esse time que está ai convocado, velho. Os laterais, os meias, quem poderia estar convocado? É o que a gente tem. O cara que não acompanha futebol, pede o Neymar na Seleção, porque não está vendo como ele está jogando".

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Fred Caldeira, no X - "Eu não saio desesperado desse jogo (Brasil 1 x 2 França). Eu fico mais preocupado com os gritos pelo Neymar nas arquibancadas do estádio, que são pessoas que estão claramente num processo de delírio. Eu não consigo imaginar qual Neymar elas viram nos últimos anos que entraria em campo nessa partida".

Luis Roberto, na transmissão da Globo de Brasil x França - "O Neymar é um jogador, sabidamente, de uma qualidade indiscutível, como reserva de talento o maior dessa geração do futebol brasileiro. Resta que o Neymar esteja bem na convocação do dia 18 de maio, que ele esteja dando sequência e uma sequência forte, não jogar uma e parar duas. Uma sequência legal para que seja convocado".

Marcelo Hazan, em entrevista ao Lance! - "Hoje ainda não levaria, e acho que o Ancelotti acertou em não levar nestes dois amistosos contra França e Croácia, porque ele não conseguiu ter uma sequência. [...] A discussão existe porque estamos falando de um gênio, qualquer outro jogador não entraria nesta discussão se apresentasse o nível que ele (Neymar) vem jogando nos últimos tempos".

Neymar carrega o Brasil ao ataque em seu último jogo pela Seleção (Foto: Vitor Silva / CBF)

Neymar ficou fora da convocação da Seleção

Mais uma vez, o meia-atacante Neymar ficou de fora da relação do técnico Carlo Ancelotti. O jogador retornou ao futebol brasileiro no dia 31 de janeiro do ano passado, após 13 anos atuando em clubes do exterior: Barcelona (Espanha), PSG (França) e Al-Hilal (Arábia Saudita).

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O treinador da Seleção esteve em Mirassol para acompanhar a partida entre o time do interior de São Paulo e o Santos. O duelo terminou empatado em 2 a 2 e foi válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois que a CBF anunciou que realizaria uma série de observações no campeonato, incluindo essa partida, o Santos divulgou uma nota confirmando a ausência do camisa 10. Neymar foi poupado do confronto e realizou um trabalho de controle de carga.

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Neymar estreou nesta temporada após ficar fora das primeiras 10 partidas, período em que se recuperava de uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. O procedimento foi realizado no dia 22 de dezembro de 2025, em Belo Horizonte, pelo médico Rodrigo Lasmar.