Paulo Nunes defende jogadores do Botafogo após goleada: 'Não tem como'

O Botafogo foi goleado pelo Athletico Paranaense por 4 a 1, na noite deste domingo (29), em jogo atrasado da 5° rodada do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador e comentarista Paulo Nunes saiu em defesa dos jogadores do elenco do Alvinegro após a partida.

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No programa "Fechamento Sportv", o comentarista opinou que os problemas extra-campo tem relação direta com o desempenho ruim do Botafogo na temporada.

- Não é tentar passar pano nos jogadores, mas é muito difícil você trabalhar. Só de mudança de treinador, já mudou vários treinadores. E isso muda a maneira de treinar, a maneira de correr ou para frente ou para trás, o trabalho físico, o trabalho técnico - começou Paulo Nunes sobre a situação do Botafogo.

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- Quando você tem uma loucura como é na direção, na presidência da SAF, isso entra dentro do campo. Não tem como, toda hora esses jogadores estão jogando com essa pressão. Os jogadores não sabem o que está acontecendo - completou o ex-jogador.

Botafogo foi goleado pelo Athletico-PR (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/GazetaPress)

Como foi o jogo do Botafogo

Duelo de opostos na tabela. Athletico mirando as primeiras colocações para confirmar a ótima fase no início da temporada, e o Botafogo remando para deixar a zona de rebaixamento em meio à crise. Expectativa de um grande jogo, que logo se confirmou com Viveros abrindo o placar aos três minutos aproveitando erro da defesa alvinegra pela esquerda.

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O Botafogo esbarrou nos mesmos erros que vêm prejudicando o trabalho, como nas trocas de passes e encaixe para o jogo fluir. O nível aumentou, principalmente, após a parada técnica, aos 30 minutos, e a equipe passou a levar mais perigo. Aos 42, em sobra de escanteio, Edenilson deixou tudo igual.

Sem fazer força, o Athletico-PR aumentou a vantagem em cruzamento aos quatro da segunda etapa e expôs o quão frágil é a defesa do Botafogo no começo do Brasileirão. Rodrigo Bellão, técnico interino à beira do gramado, viu um sistema "bater cabeça" e prejudicar novamente. Para fechar a conta, no fim, Raul falhou em cobrança de falta de Esquivel e viu a derrota se transformar em goleada. Um show de horrores por parte da equipe alvinegra, que ouviu gritos de "olé" no fim.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (1º), no Nilton Santos, para a 9ª rodada do Brasileirão. A equipe, que ainda procura um técnico, receberá o Mirassol às 19h30 (de Brasília).

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