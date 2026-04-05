Saiba quanto Hugo Calderano receberá pelo bronze na Copa do Mundo de Tênis de Mesa
Número 3 do mundo, brasileiro ganhará premiação equivalente a mais de R$ 150 mil
Na madrugada deste domingo (5), o brasileiro Hugo Calderano foi superado na semifinal da Copa do Mundo de Tênis de Mesa pelo chinês Wang Chuqin, líder do ranking mundial, e encerrou sua participação no campeonato com o terceiro lugar. A partida terminou 4 sets a 1, com parciais de 11/7, 11/3, 11/7, 6/11 e 12/10. O mesatenista número 3 do mundo receberá US$ 30 mil pelo bronze, cerca de R$ 154 mil na cotação atual.
Veja lances da derrota de Calderano na semifinal da Copa do Mundo
Calderano atropela tcheco na estreia da Copa do Mundo; Bruna também vence
Bruna Takahashi cai para número 5 do mundo no WTT Champions de Chongqing
Em 2025, quando conquistou a Copa do Mundo, Calderano embolsou US$ 55 mil, o equivalente a R$ 319 mil segundo a cotação da época. O valor da premiação para o campeão este ano é quase o dobro: US$ 90 mil, aproximadamente R$ 464 mil, tanto no torneio masculino quanto no feminino.
O duelo contra o atleta anfitrão foi uma reedição da semifinal do ano passado. Naquela ocasião, o brasileiro venceu por 4 a 3 e, no dia seguinte, se tornou o primeiro atleta das Américas a conquistar o título.
Dessa vez, no entanto, Chuqin não deu chances a Calderano, imprimindo um ritmo forte, principalmente nos três primeiros sets.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A campanha de Hugo Calderano
No sábado (4), pelas quartas de final, o brasileiro derrotou o francês Alexis Lebrun, por 4 a 0. Antes, nas oitavas, o triunfo foi sobre o japonês Shunsuke Togami por 4 sets a 3. E, na fase de grupos, o número 3 do mundo acumulou vitórias sobre o tcheco Lubomir Jacarik e o sueco Kristian Karlsson.
+ Aposte na vitória do seu atleta preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
