Cristiano Ronaldo adquire mansão de quase R$ 400 milhões; veja foto

Cristiano Ronaldo segue como um dos grandes protagonistas fora das quatro linhas. Além de movimentar o mercado esportivo e o setor de mídia ao anunciar que adquiriu participação acionária na LiveModeTV, braço internacional da Live Mode — empresa responsável pela operação da CazéTV no Brasil, o português ampliou seu portfólio de investimentos no segmento imobiliário de alto padrão.

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A aquisição mais recente envolve a conclusão das obras de sua nova mansão em Portugal, avaliada em cerca de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 352 milhões). O imóvel está localizado na exclusiva região da Quinta da Marinha, em Cascais, no litoral português.

Veja imagem da mansão de Cristiano Ronaldo

Mansão milionária de Cristiano Ronaldo em Portugal se encontra em fase final - (Crédito: Reprodução/Redes sociais)

O pilar imobiliário e da nova mansão do craque

No pilar patrimonial, o investimento na mansão de Cascais joga luz sobre as novas prioridades do mercado imobiliário. O projeto de 900 metros quadrados de área construída demandou um ciclo de três anos de obras e prioriza a engenharia de alta performance, a segurança extrema e a privacidade absoluta.

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Entre os principais diferenciais técnicos do ativo, destacam-se uma piscina subterrânea construída com fundo de vidro transparente e uma garagem de alta tecnologia estruturada especificamente para abrigar e proteger uma frota corporativa de veículos avaliada em mais de 12 milhões de libras esterlinas. Adicionalmente, o planejamento arquitetônico envolveu modificações severas na topografia e no entorno do terreno para mitigar pontos de observação externos vindos de empreendimentos comerciais vizinhos, garantindo um isolamento total.

Com esses movimentos integrados de curto e longo prazo, Cristiano Ronaldo demonstra uma clara visão de governança patrimonial para o período pós-carreira nos gramados.

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Entenda os negócios da Live Mode e CR7

O craque Cristiano Ronaldo comprou ações da Live ModeTV, canal que pertence à holding Live Mode, dona da Cazé TV no Brasil, e que no final do ano passado lançou um novo projeto em Portugal. O astro português se torna parceiro da empresa, em movimento estratégico para a marca, que transmitirá os jogos da Copa do Mundo.

Nas redes sociais, a Live Mode TV anunciou a parceria com Cristiano Ronaldo e destacou que o projeto tem como ideia central a produção de conteúdo de futebol no YouTube com grande participação dos fãs. No post de anúncio, destacam a fala do jogador: "Sou o novo parceiro da Live Mode TV".

— A missão é levar o esporte para todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora. O esporte pode transformar vidas e queremos enriquecer esse ecossistema, ampliando o alcance e o engajamento das grandes competições por meio de transmissões no YouTube e conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais — afirmou Cristiano.

Vale ressaltar que a Live Mode TV, canal de Portugal, pertence à Live Mode, mas é gerida de forma separada e tem como foco a expansão da empresa no mercado internacional. Isso signica que a Cazé TV, que também é da holding, segue com sua gestão no Brasil e não faz parte do acordo com Cristiano Ronaldo.

Enquanto no Brasil a Live Mode comprou os direitos de transmissão de 100% dos jogos da Copa do Mundo para a Cazé TV, em Portugal, na Live Mode TV, vai exibir uma partida por dia no torneio, totalizando 34 partidas ao longo da competição.

Cristiano Ronaldo pela seleção de Portugal às vésperas da decisão na Liga das Nações (Foto: Reprodução/Portugal)

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