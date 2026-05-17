Cristiano Ronaldo adquire mansão de quase R$ 400 milhões; veja foto
Atleta consolida transição de carreira com aporte estratégico em direitos de transmissão digital e dita tendências no mercado imobiliário europeu
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Cristiano Ronaldo segue como um dos grandes protagonistas fora das quatro linhas. Além de movimentar o mercado esportivo e o setor de mídia ao anunciar que adquiriu participação acionária na LiveModeTV, braço internacional da Live Mode — empresa responsável pela operação da CazéTV no Brasil, o português ampliou seu portfólio de investimentos no segmento imobiliário de alto padrão.
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A aquisição mais recente envolve a conclusão das obras de sua nova mansão em Portugal, avaliada em cerca de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 352 milhões). O imóvel está localizado na exclusiva região da Quinta da Marinha, em Cascais, no litoral português.
Veja imagem da mansão de Cristiano Ronaldo
O pilar imobiliário e da nova mansão do craque
No pilar patrimonial, o investimento na mansão de Cascais joga luz sobre as novas prioridades do mercado imobiliário. O projeto de 900 metros quadrados de área construída demandou um ciclo de três anos de obras e prioriza a engenharia de alta performance, a segurança extrema e a privacidade absoluta.
Entre os principais diferenciais técnicos do ativo, destacam-se uma piscina subterrânea construída com fundo de vidro transparente e uma garagem de alta tecnologia estruturada especificamente para abrigar e proteger uma frota corporativa de veículos avaliada em mais de 12 milhões de libras esterlinas. Adicionalmente, o planejamento arquitetônico envolveu modificações severas na topografia e no entorno do terreno para mitigar pontos de observação externos vindos de empreendimentos comerciais vizinhos, garantindo um isolamento total.
Com esses movimentos integrados de curto e longo prazo, Cristiano Ronaldo demonstra uma clara visão de governança patrimonial para o período pós-carreira nos gramados.
Entenda os negócios da Live Mode e CR7
O craque Cristiano Ronaldo comprou ações da Live ModeTV, canal que pertence à holding Live Mode, dona da Cazé TV no Brasil, e que no final do ano passado lançou um novo projeto em Portugal. O astro português se torna parceiro da empresa, em movimento estratégico para a marca, que transmitirá os jogos da Copa do Mundo.
Nas redes sociais, a Live Mode TV anunciou a parceria com Cristiano Ronaldo e destacou que o projeto tem como ideia central a produção de conteúdo de futebol no YouTube com grande participação dos fãs. No post de anúncio, destacam a fala do jogador: "Sou o novo parceiro da Live Mode TV".
— A missão é levar o esporte para todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora. O esporte pode transformar vidas e queremos enriquecer esse ecossistema, ampliando o alcance e o engajamento das grandes competições por meio de transmissões no YouTube e conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais — afirmou Cristiano.
Vale ressaltar que a Live Mode TV, canal de Portugal, pertence à Live Mode, mas é gerida de forma separada e tem como foco a expansão da empresa no mercado internacional. Isso signica que a Cazé TV, que também é da holding, segue com sua gestão no Brasil e não faz parte do acordo com Cristiano Ronaldo.
Enquanto no Brasil a Live Mode comprou os direitos de transmissão de 100% dos jogos da Copa do Mundo para a Cazé TV, em Portugal, na Live Mode TV, vai exibir uma partida por dia no torneio, totalizando 34 partidas ao longo da competição.
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