Veja lances da derrota de Calderano na semifinal da Copa do Mundo

Brasileiro é superado pelo número 1 do mundo, o chinês Wang Chuqin

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/04/2026
01:17
Atualizado há 1 minutos
Wang Chuqin comemora a vitória sobre Calderano (Foto: ITTF)
Numa reedição da semifinal de 2025, Hugo Calderano, atual campeão e terceiro melhor do planeta, não repetiu suas melhores atuações. Méritos para o líder do ranking, o anfitrião Wang Chuqin, que venceu por 4 sets a 1, com parciais de 11/7, 11/3, 11/7, 6/11 e 12/10, na semifinal da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, em Macau, na China. Com o revés, o brasileiro ficou com o bronze.

A campanha de Calderano

Sábado, nas quartas de final, o brasileiro derrotara o francês Alexis Lebrun, por 4 a 0. Antes, nas oitavas, o triunfo foi sobre o japonês Shunsuke Togami por 4 sets a 3. E, na fase de grupos, o número 3 do mundo acumulou vitórias sobre o tcheco Lubomir Jacarik e o sueco Kristian Karlsson.

Gráfico mostra números da semifinal da Copa do Mundo entre Calderano e Chuqin (Reprodução)

5º set: Chuqin 12/10

  • Com um erro do brasileiro, o líder do ranking fecha a semifinal
  • Calderano salva o primeiro match-point e empata: 10//10.
  • Número 1 do mundo empata e, em seguida, tem o match-point: 10/9.
  • Mesatenista carioca tem 9/8.
  • Número 3 do mundo segue lutando e empata em 7/7.
  • Líder do ranking faz 7/5, e Calderano vence o ponto seguinte.
  • Brasileiro faz defesas espetaculares e vira para 4/3.
  • Chuqin tem 3/1.

4º set: Calderano 11/6

  • Brasileiro vence a parcial.
  • Atual campeão tem 10/5.
  • Calderano não se entrega e vira para 6/4.
  • Chuqin sobra e faz 4/1.
  • Chinês já tem 3/0.

3º set: Chuqin 11/7

  • Chuqin é preciso no contra-ataque e faz 10/7.
  • Calderano iguala em 6/6, mas adversário vence os dois pontos seguintes.
  • Brasileiro faz 2/1.

2º set: Chuqin 11/3

  • Líder do ranking fecha com facilidade em 11/3.
  • Ataque do número 3 do mundo bate na rede e sai; rival faz 7/2.
  • Calderano luta e consegue os primeiros pontos (6/2).
  • Chuqin sobra na mesa e faz 6/0.
  • Anfitrião larga na frente na parcial: 2/0

1º set: Chuqin 11/7

  1. Com outra bola para fora do brasileiro, o líder do ranking fecha em 11/7
  2. Calderano tenta o ataque, mas manda para fora, e chinês faz 10/7.
  3. O atual campeão diminui a desvantagem para 6/5, mas o rival abre 8/5.
  4. O chinês lidera por 6/3.
  5. Chuqin abre 2/0, e Calderano busca o empate.
  6. Os atletas estão no aquecimento.
  7. O brasileiro entrou no ginásio às 3h17 (de Brasília).

Brasileiro fica em terceiro e leva US$ 30 mil

A decisão acontece neste domingo, às 9h15 (de Brasília), e Chuqin enfrenta o japonês Sora Matsushima (8º), que venceu Lin Yun-Ju (7º), da China Taipei, por 4 sets a 3. Tal como Calderano, Ju levou o bronze e cada um embolsou US$ 30 mil de premiação.

Calderano leva desvantagem no confronto direto

Entre partidas no individual e nas duplas, Chuqin leva vantagem sobre o brasileiro. São nove triunfos em 11 duelos até agora. Em maio do ano passado, um mês após a derrota na semifinal em Macau, o chinês venceu Calderano na decisão do Mundial.

Chinês Wang Chuqin na vitória sobre o brasileiro Hugo Calderano na final do Mundial de Doha (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

