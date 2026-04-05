Veja lances da derrota de Calderano na semifinal da Copa do Mundo
Brasileiro é superado pelo número 1 do mundo, o chinês Wang Chuqin
- Matéria
- Mais Notícias
Numa reedição da semifinal de 2025, Hugo Calderano, atual campeão e terceiro melhor do planeta, não repetiu suas melhores atuações. Méritos para o líder do ranking, o anfitrião Wang Chuqin, que venceu por 4 sets a 1, com parciais de 11/7, 11/3, 11/7, 6/11 e 12/10, na semifinal da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, em Macau, na China. Com o revés, o brasileiro ficou com o bronze.
Calderano avança e desafia o líder do ranking na semifinal da Copa do Mundo
Mais Esportes
Veja os lances da vitória de Calderano nas quartas da Copa do Mundo
Mais Esportes
Hugo Calderano encara francês por medalha na Copa do Mundo; horário e onde assistir
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️Com emoção, Hugo Calderano supera japonês e avança às quartas da Copa do Mundo
A campanha de Calderano
Sábado, nas quartas de final, o brasileiro derrotara o francês Alexis Lebrun, por 4 a 0. Antes, nas oitavas, o triunfo foi sobre o japonês Shunsuke Togami por 4 sets a 3. E, na fase de grupos, o número 3 do mundo acumulou vitórias sobre o tcheco Lubomir Jacarik e o sueco Kristian Karlsson.
5º set: Chuqin 12/10
- Com um erro do brasileiro, o líder do ranking fecha a semifinal
- Calderano salva o primeiro match-point e empata: 10//10.
- Número 1 do mundo empata e, em seguida, tem o match-point: 10/9.
- Mesatenista carioca tem 9/8.
- Número 3 do mundo segue lutando e empata em 7/7.
- Líder do ranking faz 7/5, e Calderano vence o ponto seguinte.
- Brasileiro faz defesas espetaculares e vira para 4/3.
- Chuqin tem 3/1.
4º set: Calderano 11/6
- Brasileiro vence a parcial.
- Atual campeão tem 10/5.
- Calderano não se entrega e vira para 6/4.
- Chuqin sobra e faz 4/1.
- Chinês já tem 3/0.
3º set: Chuqin 11/7
- Chuqin é preciso no contra-ataque e faz 10/7.
- Calderano iguala em 6/6, mas adversário vence os dois pontos seguintes.
- Brasileiro faz 2/1.
2º set: Chuqin 11/3
- Líder do ranking fecha com facilidade em 11/3.
- Ataque do número 3 do mundo bate na rede e sai; rival faz 7/2.
- Calderano luta e consegue os primeiros pontos (6/2).
- Chuqin sobra na mesa e faz 6/0.
- Anfitrião larga na frente na parcial: 2/0
1º set: Chuqin 11/7
- Com outra bola para fora do brasileiro, o líder do ranking fecha em 11/7
- Calderano tenta o ataque, mas manda para fora, e chinês faz 10/7.
- O atual campeão diminui a desvantagem para 6/5, mas o rival abre 8/5.
- O chinês lidera por 6/3.
- Chuqin abre 2/0, e Calderano busca o empate.
- Os atletas estão no aquecimento.
- O brasileiro entrou no ginásio às 3h17 (de Brasília).
Brasileiro fica em terceiro e leva US$ 30 mil
A decisão acontece neste domingo, às 9h15 (de Brasília), e Chuqin enfrenta o japonês Sora Matsushima (8º), que venceu Lin Yun-Ju (7º), da China Taipei, por 4 sets a 3. Tal como Calderano, Ju levou o bronze e cada um embolsou US$ 30 mil de premiação.
Calderano leva desvantagem no confronto direto
Entre partidas no individual e nas duplas, Chuqin leva vantagem sobre o brasileiro. São nove triunfos em 11 duelos até agora. Em maio do ano passado, um mês após a derrota na semifinal em Macau, o chinês venceu Calderano na decisão do Mundial.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias